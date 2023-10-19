Icon

الهلال يسعى لمواصلة تألقه أمام الخليج Icon 20 ألف أسرة تستطيع امتلاك مسكنها الأول بأسعار تنافسية Icon الجمهور يتوقع تسجيل كاراسكو للهدف الأول بملعب الشباب Icon جدل قانوني بشأن احتمالية مشاركة جوتا في آسيا Icon تخفيف القيود على نفط فنزويلا يعوض ارتفاعات أزمة الشرق الأوسط Icon وظائف إدارية شاغرة في متاجر الرقيب Icon وظائف شاغرة في المجلس الصحي السعودي Icon وظائف شاغرة بشركة طيران الإمارات Icon بيع تذاكر مباراة التعاون والاتحاد مستمر Icon حضور كثيف من الصناعيين في ختام معرض الحديد والزجاج والألومنيوم والصفقات مليارية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
وفقًا لتقرير جديد للبنتاجون

الصين تسرع من ترسانتها النووية بشكل غير مسبوق

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥١ مساءً
الصين تسرع من ترسانتها النووية بشكل غير مسبوق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يبدو أن الصين تعمل على تسريع توسيع ترسانتها النووية، وربما تستكشف تطوير صواريخ باليستية غير نووية عابرة للقارات قادرة على ضرب الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير جديد للبنتاجون ونشرته صحيفة “فينشيال تايمز”.

ووصل مخزون بكين من الرؤوس الحربية النووية العاملة إلى 500 بحلول مايو 2023، مما يضعها على المسار الصحيح لتجاوز التوقعات السابقة، وفقًا للتقرير، وهو مسح سنوي للقدرات العسكرية الصينية بتكليف من الكونجرس. وتوقع المسح أن تمتلك الصين على الأرجح أكثر من 1000 رأس نووي جاهز للاستخدام بحلول عام 2030.

قد يهمّك أيضاً
كريستيانو رونالدو يشكر الجماهير على التكريم

كريستيانو رونالدو يشكر الجماهير على التكريم

رحيل جيزيل خوري وجه الإعلام اللبناني الباسم

رحيل جيزيل خوري وجه الإعلام اللبناني الباسم

وأضاف التقرير أن تطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التقليدية وغير النووية “من شأنه أن يسمح لجمهورية الصين بالتهديد بضربات تقليدية ضد أهداف في الولايات المتحدة وهاواي وألاسكا”.

التهديد الأبرز

وعلى الرغم من الحروب في أوكرانيا وغزة، تظل الصين تمثل التهديد الأمني البارز في أذهان العديد من صناع السياسة الأمريكيين، ويحظى تقرير البنتاجون السنوي المقدم إلى الكونجرس بمراقبة عن كثب من قبل واضعي الميزانية في البيت الأبيض وفي الكابيتول هيل من أجل تحديد أولويات الإنفاق.

وقامت الصين بتوسيع ترسانتها النووية بسرعة في السنوات الأخيرة، مما يشير إلى أن بكين تبتعد عن سياستها المستمرة منذ عقود والتي تتمثل في امتلاك رادع نووي “ضعيف لكنه فعال” فقط.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير: إن الصين رفضت في السابق إجراء محادثات بشأن الأسلحة النووية- المعروفة باسم “محادثات الاستقرار الإستراتيجي”- بسبب التباين في حجم الترسانتين الأمريكية والصينية، لكنه قال: إن البنتاجون يأمل في أن تصبح بكين أكثر استعدادًا.

وتمتلك الولايات المتحدة 1550 رأسًا حربيًّا نوويًّا إستراتيجيًّا منتشرة، على النحو المسموح به بموجب معاهدة الحد من الأسلحة الجديدة.

وقال التقرير: إن بكين تواصل مقاومة إعادة فتح قنوات الاتصال العسكرية مع واشنطن التي أوقفتها بكين بعد زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، لتايوان في أغسطس من العام الماضي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

7 مؤشرات لتلف بخاخات الوقود في سياراتك
أخبار السيارات

7 مؤشرات لتلف بخاخات الوقود في سياراتك

أخبار السيارات
آخرهم أحمد شراحيلي .. الرباط الصليبي يُكبد الاتحاد خسائر كبيرة
الرياضة

آخرهم أحمد شراحيلي .. الرباط الصليبي يُكبد...

الرياضة
ماريوت الدولية توقع اتفاقية مع ⁧نيوم⁩ لافتتاح فندقين في تروجينا
حصاد اليوم

ماريوت الدولية توقع اتفاقية مع ⁧نيوم⁩ لافتتاح...

حصاد اليوم
ترامب يسخر من بايدن ويقلد حركاته: أين أنا !
العالم

ترامب يسخر من بايدن ويقلد حركاته: أين...

العالم
مصري يعيش في عرعر منذ 20 عامًا يحفظ الشعر النبطي
السعودية اليوم

مصري يعيش في عرعر منذ 20 عامًا...

السعودية اليوم
43 ألف نازح بسبب فيضانات ليبيا
العالم

43 ألف نازح بسبب فيضانات ليبيا

العالم
الشباب يواصل نتائجه الإيجابية برباعية في الحزم
الرياضة

الشباب يواصل نتائجه الإيجابية برباعية في الحزم

الرياضة
في اليوم الوطني.. السعودية تبهر العالم بتقدمها وخطواتها الوثابة نحو المقدمة
السعودية اليوم

في اليوم الوطني.. السعودية تبهر العالم بتقدمها...

السعودية اليوم