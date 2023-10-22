الضمان الاجتماعي:‬⁩ عدم الرد على اتصالات الباحث يعرّض المستفيد لإيقاف المعاش

شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في حساب الضمان الاجتماعي والتمكين على ضرورة تحديث بيانات المستفيد خاصة رقم الجوال وبيانات التواصل.

تحديث الضمان الاجتماعي

وقالت الوزارة : يجب على مستفيد الضمان الاجتماعي تحري الدقة عند تسجيل البيانات في منصة الدعم والحماية الاجتماعية وتحديث بياناته في حال حدوث أي تغيير يستوجب ذلك، ومن ذلك رقم الجوال المسجل في المنصة.

وأفادت أن الباحث الاجتماعي يتواصل مع المستفيد على الهاتف الجوال وفي حالة عدم رد المستفيد قد يتعرض لإيقاف المعاش.

معاش الضمان الاجتماعي

وفي وقت سابق أعلنت منصة الضمان الاجتماعي والتمكين ارتفاع الحد الأقصى للمعاش الذي تحصل عليه الأسرة الواحدة إلى 5000 ريال شهريًا بعد زيادة الحد الأدنى الأساسي بنسبة 20% وفق التوجيه الملكي الكريم.

حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد

ووفقًا للتعديلات الجديدة فإن الحد الأدنى الأساسي لرب الأسرة سيرتفع إلى 1320 ريالًا شهريًا بدلا من 1100 فيما سيرتفع المخصص الشهري للتابع من 550 إلى 660 ريالًا، وبحد أقصى 5000 ريال للأسرة.