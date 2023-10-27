الطائي يُنهي الشوط الأول بثلاثية في الرياض

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الطائي، الشوط الأول من مباراة الرياض بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن.
فارس الشمال سجل ثلاثيته عبر كل من “ماركو دوجاندزيتش” و”ألفا سيميدو” و”راكان شملان” في الدقائق الـ 28 والـ40 والدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
بينما سجل الرياض هدفه الوحيد عبر اللاعب صالح العباس في الدقيقة الثامنة.
هدددددف!⚽
صالح العباس يسجل أول اهداف الرياض⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الطائي_الرياض | #SSC pic.twitter.com/8d1zMhFai2
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 27, 2023
هدددددف!⚽
الطائي يعادل النتيجة عن طريق ماركو دوقانيتش⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الطائي_الرياض | #SSC pic.twitter.com/ja8YbU6pzX
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 27, 2023
هدددددف!⚽
الطائي يسجل الهدف الثاني عن طريق ألفا سيميدو🔥#دوري_روشن_السعودي#الطائي_الرياض | #SSC pic.twitter.com/seO8KFvjyR
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 27, 2023
هدددددف!⚽
رأسية راكان الشملان تعلن الهدف الثالث🤩🔥#دوري_روشن_السعودي#الطائي_الرياض | #SSC pic.twitter.com/DEdqpHodYN
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 27, 2023