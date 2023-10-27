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في الجولة الـ11 بـ دوري روشن

الطائي يُنهي الشوط الأول بثلاثية في الرياض

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٧ مساءً
الطائي يُنهي الشوط الأول بثلاثية في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الطائي، الشوط الأول من مباراة الرياض بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن.

فارس الشمال سجل ثلاثيته عبر كل من “ماركو دوجاندزيتش” و”ألفا سيميدو” و”راكان شملان” في الدقائق الـ 28 والـ40 والدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

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بينما سجل الرياض هدفه الوحيد عبر اللاعب صالح العباس في الدقيقة الثامنة.

 

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