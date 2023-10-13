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بمن فيهم أمها ووالدها وإخوتها

الطفلة فلة أصبحت وحيدة بعد مقتل 14 فردًا من أسرتها في غزة

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥١ مساءً
الطفلة فلة أصبحت وحيدة بعد مقتل 14 فردًا من أسرتها في غزة
المواطن - فريق التحرير

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نجت طفلة فلسطينية وحيدة من قصف منزل عائلتها غرب مدينة خان يونس بطائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وتمكث فلة اللحام (4 سنوات) في المستشفى دون ذويها، بعد أن استُشهد 14 فردًا من أسرتها بمن فيهم أمها ووالدها وإخوتها.

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جروح وكسور

وتعاني فلة من جروح وكسور عديدة في الذراع والفخذ والوجه، وتتلقى العلاج بالمستشفى دون أن تدري شيئًا عن مأساتها.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة اللحام بشكل مباشر دون سابق إنذار في منطقة “المواصي”، مما أسفر عن مجزرة في حق العائلة.

قصف مكثف

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها على قطاع غزة المحاصر، اليوم الجمعة، مع استمرار قصفها المكثف لمختلف مناطق القطاع؛ مما أسفر عن سقوط 1799 شهيدًا ونحو 6388 جريحًا في القطاع.

وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان مدينة غزة، اليوم الجمعة، إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا قائلًا: إنه “سيواصل العمليات بشكل كبير” في المدينة التي وصفها بأنها “منطقة تجري فيها عمليات عسكرية”.

وحذر الجيش أيضًا سكان غزة من الاقتراب من منطقة قريبة من السياج مع إسرائيل، وقال: إن السكان لن يتمكنوا من العودة إلا بعد الإعلان عن السماح بذلك.

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