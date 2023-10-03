العثور على الحياة خارج كوكبنا مسألة وقت

توقف العديد من علماء الفضاء عن التساؤل عما إذا كانت هناك حياة في مكان آخر في الكون، وبات السؤال الذي يطرحونه هو: متى سنجدها؟ حيث يشعر كثيرون بالتفاؤل حيال إمكانية اكتشاف علامات على وجود حياة في عالم بعيد خلال حياتنا، ربما في السنوات القليلة المقبلة.

ويذهب أحد العلماء، الذي يقود مهمة إلى كوكب المشتري، إلى حد القول: إنه سيكون من “المفاجئ” عدم وجود حياة على أحد الأقمار الجليدية للمشتري.

واكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا مؤخرًا، إشارات محيرة لإمكانية وجود حياة على كوكب خارج نظامنا الشمسي.

قصص مقترحة نهاية

وتمثل العديد من الرحلات الجارية حاليًّا أو تلك التي ستبدأ قريبًا، سباقًا فضائيًّا جديدًا لأكبر اكتشاف علمي على الإطلاق.

وتقول البروفيسورة كاثرين هيمانز، عالمة الفضاء الاسكتلندية الحائزة على لقب شرفي: “نحن نعيش في كون لا نهاية له، مع عدد لا نهائي من النجوم والكواكب. ومن الواضح لكثيرين منا أننا لا نستطيع أن نكون الحياة الذكية الوحيدة الموجودة”.

وتضيف: “لدينا الآن التكنولوجيا والقدرة على الإجابة على سؤال ما إذا كنا وحدنا في الكون”.