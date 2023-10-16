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تسهيلات مرابحة طويلة الأجل متوافقة مع أحكام الشريعة

العربية توقع اتفاقية تسهيلات مع عدد من البنوك بـ 1.1 مليار ريال

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٤ صباحاً
العربية توقع اتفاقية تسهيلات مع عدد من البنوك بـ 1.1 مليار ريال
المواطن - فريق التحرير

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وقعت الشركة العربية للتعهدات الفنية اتفاقية تسهيلات مرابحة طويلة الأجل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع عدد من البنوك بقيمة 1.05 مليار ريال، وذلك من أجل تمويل عملية الاستحواذ الكامل على شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان.

الجهات الممولة

وأضافت الشركة أن الجهات الممولة هي البنك السعودي الفرنسي (350 مليون ريال)، ومصرف الراجحي (350 مليون ريال)، والبنك السعودي الأول (350 مليون ريال).

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وذكرت أن مدة التسهيلات تبلغ 7.5 سنة، مشيرةً إلى أن السداد سيكون وفقاً لشروط اتفاقية التسهيلات وفي موعد لا يتجاوز 90 شهراً من تاريخ التوقيع.

الضمانات المقدمة

وقالت إن الضمانات المقدمة مقابل التسهيلات تتمثل في سند لأمر (السند الرئيسي) مقيم بالريال السعودي بمبلغ يُعادل حد التسهيلات، وسند لأمر (سند ربح المرابحة) بمبلغ يساوي أرباح المرابحة المُقدرة والتي يقدرها وكيل التسهيل والتي تكون مستحقة السداد من قبل الشركة خلال فترة الاثني عشر شهراً التالية مباشرةً.

ولفتت إلى أن الضمانات تتمثل كذلك في اتفاقية رهن الأسهم بين وكيل التسهيلات (البنك السعودي الفرنسي) والشركة العربية للتعهدات الفنية وشركة وكالة فادن للدعاية والإعلان، حول رهن حصة الشركة العربية للتعهدات الفنية في شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان (المستحوذ عليها).

وأوضحت الشركة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

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