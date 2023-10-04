العروض الأرجنتينية في الرياض

دشنت هيئة المسرح والفنون الأدائية، مساء يوم أمس الثلاثاء 3 أكتوبر، الأسبوع الأول من فعالية “العروض الأرجنتينية”، والتي تستمر حتى التاسع من ديسمبر المقبل، على مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بالرياض.

بوينس آيرس

وتضمن العرض الأول الذي حمل عنوان: “بوينس آيرس” مشاركة شقيقين توأم في أداء فن استعراضي لنمط رقصة “الميلونجا” التي نشأت في مدينة “ريو دي لا بلاتا” الارجنتينية، وتعتمد على الأداء الحماسي الصاخب، والإيقاعات الراقصة، والكلمات المؤثرة التي تحرك مشاعر الجمهور.

كما نظمت الهيئة بالتزامن مع الفعالية معرضًا تعريفيًّا مصاحبًا، تضمن تجارب تفاعلية تُعبّر عن مفهوم الفعالية المقدمة من الأرجنتين، إلى جانب تقديم أشهى الأطباق عن طريق مطاعم محلية أرجنتينية وأخرى من أمريكا اللاتينية، فضلًا عن توفير أركان للتصوير مصممة خصيصًا بطابع هوية جمهورية الأرجنتين، ومتجرٍ لبيع منتجات وأزياء أرجنتينية.

لوحات متنوعة

فيما ستستمر فعالية “العروض الأرجنتينية” بتقديم فنون أدائية ولوحات استعراضية متنوعـة مـن الأرجنتـين وأمريكا الجنوبيـة على مدار تسعة أسابيع؛ منها عرض “باتاغونيا” الذي يروي من خلال الفن الأدائي قصة الأمريكيين الجنوبيين والغاوتشو، وشغفهم بالخيول في الأراضي والأنهار الجليدية، معتمدًا على الآلات الإيقاعية، والأداء المبهر، والألحان الصاخبة التي تعكس خصوصية البيئة اللاتينية، إضافة لتقديم عرض أدائي لقصص كلاسيكية منها “سندريلا”، و”أليس في بلاد العجائب”، و”الغابة”، وعروض للسيرك وألعاب خفة اليد، وعروض لفنون معاصرة وما تشمله من استعراضات الهيب هوب والمهارات البهلوانية والقفز على الترامبولين.

وتهدف هيئة المسرح والفنون الأدائية من استقطاب العروض الأرجنتينية إلى رفع مستوى الوعي الثقافي بالمسارح والفنون الأدائية لدى المجتمع، وإثراء المحتوى الثقافي عبر اجتذاب العروض الأدائية من مختلف دول العالم، وتعريف ثقافات العالم بجمهور المملكة وثقافته، كما تعكس الهيئة بذلك حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهدافها الإستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية السعودية 2030.