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بعد التعادل ضد أبها بالدوري

العصيمي: 6 أمور يحتاجها النصر قبل الشتوية

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٢ مساءً
العصيمي: 6 أمور يحتاجها النصر قبل الشتوية
المواطن - فريق التحرير

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كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، عن سبب تعادل النصر ضد أبها في دوري روشن السعودي، مؤكدًا أن العالمي يحتاج إلى 6 أمور قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

التعادل ضد أبها

ولعب النصر ضد أبها بالأمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2\2، ليرفع العالمي رصيده إلى 19 نقطة، ويحتل المركز الثالث.

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النصر ضد أبها
جانب من المباراة – المصدر @SPL

أمور يحتاجها النصر

وعلق عبدالعزيز العصيمي قائلًا: “أشعر بما يشعر به كل نصراوي من حسرته من خسارة نقطتين مهمتين يوم أمس خصوصا أنها كانت بين الأرض والجمهور ومن فريق غير منافس”.

وتابع: “في الدوري ممكن تعترض لك مباريات مثل كذا ولكن مباراة الأمس كانت بفعل أيدينا من ضياع الفرص وشوية استعراض مع عدم جدية ولخبطة التغييرات من المدرب”.

وأضاف العصيمي: “أبها لم يخلق فقط فرصتين أمس من أمام النصر حتى نقول إنه تعادل بالصدفة بل أوجد عدد من الفرص ووصل مرمى العالمي وهدده كذا مرة وهذا الأمر نتج عنه التعادل”.

نادي النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

وأردف عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “المباراة الآن انتهت بخيرها وشرها ويجب الاستفادة منها ومن فترة التوقف والعمل على التصحيح والتعديل أكثر وأكثر فالمشوار لا يزال طويلاً”.

واستكمل: “فترة التوقف الحالية هي من آخر فترات التوقف قبل الشتوية.. مطلوب من النصر خلال هذه الفترة أهداف منها: الوصول لأربعين نقطة، الوصول لدور ال ٨ بالكأس، تصدر مجموعة آسيا”.

وواصل حديثه عن احتياجات النصر قبل فترة التوقف، قائلًا: “مراجعة وتقييم ملف أليكس وفوفانا، النظر بموضوع أوسبينا ومدى الاستفادة منه، الجدية بالبحث عن ظهير أيسر آخر محلي.. بالتوفيق يا رب”.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

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