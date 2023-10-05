العقيد تركي الحربي متحدّثًا رسميًّا لرئاسة أمن الدولة

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أعلنت رئاسة أمن الدولة، اليوم الخميس، تعيين العقيد تركي بن مقبل الحربي، متحدّثًا رسميًّا لها.
يأتي ذلك انطلاقًا من حرص رئاسة أمن الدولة واهتمامها بمد جسور التواصل مع الجمهور ووسائل الإعلام.