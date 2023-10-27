Icon

مصرع وإصابة 88 في حادث تصادم مروع بمصر Icon حالة مطرية غزيرة بالجوف والباحة.. و14 فرقة إسعافية في حالة تأهب Icon نيوكاسل يعلن إيقاف تونالي 10 أشهر Icon باعة جائلون وعمالة مخالفة وتسكين غير نظامي في حي المصفاة بالرياض Icon خلال أسبوع.. ضبط 17260 مخالفًا بينهم 24 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف Icon النصر يستهدف الفوز الخامس ضد الفيحاء بالرياض Icon رازوفيتش لا يعرف الفوز ضد النصر Icon الاتفاق يسعى لاستعادة توازنه ضد الوحدة Icon فلكية جدة: خسوف جزئي للقمر بكافة المناطق مساء اليوم Icon الفتح يُكرر أطول سلسلة انتصارات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
استفسارات بشأن تأخر الإيداع ببعض الحسابات

العمل لا يزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ مساءً
العمل لا يزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد برنامج سكني أن العمل لا يزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني للمستفيدين، وسيتم إيداع الدعم السكني في جميع الحسابات البنكي بأقرب وقت ممكن.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات بعض المستفيدين بشأن تأخر إيداع الدعم السكني في حساباتهم.

قد يهمّك أيضاً
الكرملين يرد رسميًا على تقارير مرض بوتين

الكرملين يرد رسميًا على تقارير مرض بوتين

فيديو خطير لرئيس مجلس النواب الأميركي!

فيديو خطير لرئيس مجلس النواب الأميركي!

وأعلن صندوق التنمية العقارية في وقت سابق، إيداع 959 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر أكتوبر 2023، في إطار جهوده المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

دعم سكني

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري، منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر أكتوبر بلغ 959 مليون ريال، خُصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري، مبينًا أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحوّل في يونيو 2017 حتى شهر أكتوبر 2023م بلغ أكثر من 53 مليار ريال.

أقل هامش ربح تمويلي

وأضاف ابن ماضي، أن الحل التمويلي “أقل هامش ربح تمويلي” الذي يصل إلى 2.59% يُعد فرصة تمويلية لمستفيدي “سكني” لفترة محدودة بالشراكة مع الجهات التمويلية، لتملك وحدة سكنية تحت الإنشاء، لافتًا إلى أن مستفيدي منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء يمكنهم الاستفادة بجانب الحل التمويلي من مزايا وحلول برنامج الدعم السكني المحدث.

يُذكر أن “الصندوق العقاري” يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في البنك الإسلامي
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في البنك الإسلامي

وظائف
لقاء ثنائي بين محمد بن سلمان والرئيس الكوري في الرياض
السعودية اليوم

لقاء ثنائي بين محمد بن سلمان والرئيس...

السعودية اليوم
لقطات مؤثرة لعامل يودع كفيله بعد 25 عامًا من العمل في مزرعته
السعودية اليوم

لقطات مؤثرة لعامل يودع كفيله بعد 25...

السعودية اليوم
الترفيه تعلن بدء البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف 2023م
حصاد اليوم

الترفيه تعلن بدء البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف...

حصاد اليوم
مانشستر سيتي يلتحق بـ البايرن وبرشلونة ويحقق العلامة الكاملة
الرياضة

مانشستر سيتي يلتحق بـ البايرن وبرشلونة ويحقق...

الرياضة
موعد نتائج اختبار القدرات العامة الورقي والإلكتروني
السعودية اليوم

موعد نتائج اختبار القدرات العامة الورقي والإلكتروني

السعودية اليوم
موعد مباراة الأهلي المصري ضد سيمبا والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الأهلي المصري ضد سيمبا والقنوات...

الرياضة
تشكيل النصر المتوقع لمواجهة ضمك
الرياضة

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة ضمك

الرياضة