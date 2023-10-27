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أكد برنامج سكني أن العمل لا يزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني للمستفيدين، وسيتم إيداع الدعم السكني في جميع الحسابات البنكي بأقرب وقت ممكن.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات بعض المستفيدين بشأن تأخر إيداع الدعم السكني في حساباتهم.
وأعلن صندوق التنمية العقارية في وقت سابق، إيداع 959 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر أكتوبر 2023، في إطار جهوده المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري، منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر أكتوبر بلغ 959 مليون ريال، خُصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري، مبينًا أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحوّل في يونيو 2017 حتى شهر أكتوبر 2023م بلغ أكثر من 53 مليار ريال.
وأضاف ابن ماضي، أن الحل التمويلي “أقل هامش ربح تمويلي” الذي يصل إلى 2.59% يُعد فرصة تمويلية لمستفيدي “سكني” لفترة محدودة بالشراكة مع الجهات التمويلية، لتملك وحدة سكنية تحت الإنشاء، لافتًا إلى أن مستفيدي منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء يمكنهم الاستفادة بجانب الحل التمويلي من مزايا وحلول برنامج الدعم السكني المحدث.
يُذكر أن “الصندوق العقاري” يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.