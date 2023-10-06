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أصبح مهددًا بالإيقاف

العينة الثانية لـ بوغبا إيجابية !

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٨ مساءً
العينة الثانية لـ بوغبا إيجابية !
المواطن - فريق التحرير

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أصبح نجم يوفنتوس والمنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، بول بوغبا في موقف صعب؛ يُهدد مسيرته، بعد تأكد إيجابية العينة الثانية له.

إيجابية عينة بوغبا

وقال خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قبل قليل: “إيجابية العينة الثانية لبوغبا، ليتأكد تعاطيه عقاقير منشطة”.

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وأشار فابريزيو رومانو إلى أن إدارة نادي يوفنتوس، ستُقرر لاحقًا كيفية التعامل مع هذه الأزمة، بشأن المدة المتبقية في عقد اللاعب الفرنسي، الذي بات مهددًا بالإيقاف فترة طويلة.

بوغبا
النجم الفرنسي – المصدر @paulpogba

تفاصيل الأزمة

وكان النجم الفرنسي، قد اُختير بشكل عشوائي لاختبار تحليل المنشطات بعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، لتظهر النتائج مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون.

بوغبا
النجم الفرنسي – المصدر @paulpogba

وأكدت تقارير، أن اللوم في أزمة بوغبا يعود إلى اللاعب، الذي حصل على فيتامينات خلال فترة تواجده بأمريكا أوصى بها له أحد أصدقائه الذين يعملون في مجال الطب، دون العودة لأطباء النادي.

جدير بالذكر أن النجم الفرنسي الدولي قد عاد إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في صيف عامً 2022، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، وينتهي تعاقده في يونيو 2025.

بوغبا في يوفنتوس
اللاعب الفرنسي – المصدر @Juventusfcar

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