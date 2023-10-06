العينة الثانية لـ بوغبا إيجابية ! 200 مليون ريال حد أقصى لقيمة مشروعات البنية التحتية كريم بنزيما: الديربي له نكهة خاصة ديربي جدة بدون عمر السومة للمرة الأولى منذ 2014 إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي ضمن الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير جدة الأهلي يسعى لتحقيق فوز غائب منذ 3 سنوات لائحة العمالة المنزلية: 10 ساعات حد أقصى للعمل والمستحقات ديون ممتازة للعامل وورثته رياض محرز: سنفعل ما بوسعنا للفوز بالديربي لويس كاسترو يُحاضر المدربين الوطنيين 1000 طائرة درونز تزين سماء معرض الصقور والصيد السعودي
أصبح نجم يوفنتوس والمنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، بول بوغبا في موقف صعب؛ يُهدد مسيرته، بعد تأكد إيجابية العينة الثانية له.
وقال خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قبل قليل: “إيجابية العينة الثانية لبوغبا، ليتأكد تعاطيه عقاقير منشطة”.
وأشار فابريزيو رومانو إلى أن إدارة نادي يوفنتوس، ستُقرر لاحقًا كيفية التعامل مع هذه الأزمة، بشأن المدة المتبقية في عقد اللاعب الفرنسي، الذي بات مهددًا بالإيقاف فترة طويلة.
وكان النجم الفرنسي، قد اُختير بشكل عشوائي لاختبار تحليل المنشطات بعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، لتظهر النتائج مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون.
وأكدت تقارير، أن اللوم في أزمة بوغبا يعود إلى اللاعب، الذي حصل على فيتامينات خلال فترة تواجده بأمريكا أوصى بها له أحد أصدقائه الذين يعملون في مجال الطب، دون العودة لأطباء النادي.
جدير بالذكر أن النجم الفرنسي الدولي قد عاد إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في صيف عامً 2022، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، وينتهي تعاقده في يونيو 2025.