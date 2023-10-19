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بعد زيادة معدل التسجيل هذا الموسم

الغزارة التهديفية شعار مباريات دوري روشن

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
الغزارة التهديفية شعار مباريات دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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تتسم مباريات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي بالغزارة التهديفية، لتتفوق على المواسم الأخيرة، وذلك بعد مرور 9 جولات.

معدل الأهداف خلال 5 مواسم

ويُعد الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، هو الأعلى في معدل تسجيل الأهداف في تاريخ البطولة، حيث بلغ المعدل 3.02 هدف لكل مباراة، بعدما تم إحراز 245 هدفاً خلال 81 لقاء.

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نادي النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

ويُعد فريقا النصر والهلال هما الأكثر تسجيلًا للأهداف في الدوري هذا الموسم، حيث نجح كل منهما في تسجيل 26 هدفًا، ثم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح برصيد 22 هدفًا.

وشهد الموسم الماضي تسجيل 2.42 هدف لكل لقاء بعد مرور 9 جولات، وبلغ معدل تسجيل الأهداف موسم 2021\ 2022، 2.69 هدف لكل مباراة، و2.80 هدف لكل مواجهة موسم 2020\ 2021، و2.78 هدف لكل لقاء موسم 2019\ 2020.

كأس دوري روشن السعودي - الدوري السعودي
كأس الدوري – المصدر @SPL

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن السعودي بعد 9 جولات، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ23 نقطة، ثم التعاون برصيد 22 نقطة، يليه النصر، الاتحاد والأهلي بـ19 نقطة، يليه الفتح والاتفاق بـ17 نقطة.

ويقع الوحدة في المركز الثامن برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيحاء، يليه ضمك بـ10 نقاط، ثم الخليج والشباب بـ9 نقاط، الرياض بـ8 نقاط، ثم الأخدود، أبها والطائي برصيد 7 نقاط، ثم الرائد بـ5 نقاط، والحزم بـ3 نقاط.

الهلال في دوري روشن
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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