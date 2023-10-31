Icon

فرار 5 سجناء بقضايا قتل سياسيين ورجال شرطة في تونس Icon حمدالله يمنح الاتحاد التقدم ضد الفيحاء بالشوط الأول Icon السلبية تحسم الشوط الأول بين النصر والاتفاق Icon عبدالرزاق حمدالله يهز شباك الفيحاء مبكرًا Icon كاراسكو يقود الشباب للتأهل لربع نهائي كأس الملك Icon أمانة منطقة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف شاغرة Icon الاتفاق يعلن تفاصيل إصابة ديمبيلي وكوايسون Icon حساب المواطن يوضح سبب اختلاف الحد المانع بين المستفيدين Icon مباراة الفتح والشباب إلى الأشواط الإضافية Icon التعاون يخطف بطاقة التأهل لربع نهائي كأس الملك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات كأس الملك

الفتح يتقدم على الشباب بهدف في الشوط الأول

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٨ مساءً
الفتح يتقدم على الشباب بهدف في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفتح ضد الشباب ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بتقدم النموذجي بهدف دون رد.

تقدم الفتح ضد الشباب

وبدأت مباراة الفتح ضد الشباب المقامة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء بشكل سريع، وكاد الليوث أن يهز الشباك بعد مرور 4 دقائق، إلا أن تسديدة هتان باهبري ذهبت بعيدًا.

قد يهمّك أيضاً
أمطار غزيرة في المدينة وسيول غرب تبوك

أمطار غزيرة في المدينة وسيول غرب تبوك

ضبط 3 ملايين و860 ألف قرص من الإمفيتامين المخدر

ضبط 3 ملايين و860 ألف قرص من الإمفيتامين المخدر

الفتح ضد الشباب في كأس الملك
جانب من المباراة – المصدر @KingCupSA

ونجح كريستيان تيو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 24، بتسديدة قوية، وواصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المحاولات لهز الشباك، وتعديل النتيجة قبل نهاية أحداث الشوط الأول.

الفتح ضد الشباب في كأس الملك
جانب من المباراة – المصدر @KingCupSA

وكاد يانيك كاراسكو أن يتعادل في الدقائق الأخيرة، إلا أن جاكوب تألق وأنقذ الفرصة، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد الشباب بهدف دون رد.

الفتح في كأس الملك
لاعبو الفريق – المصدر @KingCupSA

الفريقان بكأس خادم الحرمين الشريفين

وكان النموذجي قد نجح في التأهل إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الأخدود بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بعد تجاوز عقبة الباطن بنتيجة 2\1.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كوريا الجنوبية تعتبر السعودية الشريك الأمثل لها في عصر ما بعد النفط
السعودية اليوم

كوريا الجنوبية تعتبر السعودية الشريك الأمثل لها...

السعودية اليوم
تعليق الدراسة الحضورية في مدارس جازان غدًا
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس جازان غدًا

السعودية اليوم
موعد إدراج وبدء تداول أسهم أديس القابضة في السوق الرئيسية
السوق

موعد إدراج وبدء تداول أسهم أديس القابضة...

السوق
حسين القحطاني يدخل قائمة الـ100 مباراة بدوري المحترفين
آخر الاخبار

حسين القحطاني يدخل قائمة الـ100 مباراة بدوري...

آخر الاخبار
مودريتش يقترب من دوري روشن في يناير
آخر الاخبار

مودريتش يقترب من دوري روشن في يناير

آخر الاخبار
يوسف المناعي يصل إلى أبها
الرياضة

يوسف المناعي يصل إلى أبها

الرياضة
شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير
وظائف

وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير

وظائف