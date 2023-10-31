الفتح يتقدم على الشباب بهدف في الشوط الأول

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفتح ضد الشباب ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بتقدم النموذجي بهدف دون رد.
وبدأت مباراة الفتح ضد الشباب المقامة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء بشكل سريع، وكاد الليوث أن يهز الشباك بعد مرور 4 دقائق، إلا أن تسديدة هتان باهبري ذهبت بعيدًا.
ونجح كريستيان تيو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 24، بتسديدة قوية، وواصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المحاولات لهز الشباك، وتعديل النتيجة قبل نهاية أحداث الشوط الأول.
وكاد يانيك كاراسكو أن يتعادل في الدقائق الأخيرة، إلا أن جاكوب تألق وأنقذ الفرصة، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد الشباب بهدف دون رد.
وكان النموذجي قد نجح في التأهل إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الأخدود بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بعد تجاوز عقبة الباطن بنتيجة 2\1.