الفتح يصعد للمركز الثالث بثنائية في الرائد

السيسي بعد حادثي طابا ونويبع: مصر دولة قوية ذات سيادة لا تمس 4 لاعبين ساهموا بأكثر من 10 أهداف في دوري روشن الكشف عن حكام مباريات اليوم بدوري روشن مصرع وإصابة 88 في حادث تصادم مروع بمصر حالة مطرية غزيرة بالجوف والباحة.. و14 فرقة إسعافية في حالة تأهب نيوكاسل يعلن إيقاف تونالي 10 أشهر باعة جائلون وعمالة مخالفة وتسكين غير نظامي في حي المصفاة بالرياض خلال أسبوع.. ضبط 17260 مخالفًا بينهم 24 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف النصر يستهدف الفوز الخامس ضد الفيحاء بالرياض رازوفيتش لا يعرف الفوز ضد النصر
صعد الفريق الكروي الأول بنادي الفتح للمركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد الفوز على نادي الرائد بنتيجة 2- 1 في الجولة الـ11.
وفي الشوط الأول، سجل النموذجي عبر كل من توفيق بوحيمد والإسباني كريستيان تيلو في الدقيقتين الـ 28 والثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، قلص اللاعب المغربي كريم البركاوي الفارق مسجلًا الهدف الوحيد لنادي الرائد بالدقيقة الـ70.
وبعد الفوز، أصبح رصيد النموذجي 23 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الرائد عند 5 نقاط في المركز الـ18 والأخير.