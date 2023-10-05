الفتح يقلب الطاولة على الاتفاق في اللحظات الأخيرة

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الفتح فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه نادي الاتفاق بنتيجة 2/ 1، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

فوز ثمين لـ الفتح

فريق الاتفاق كان المبادر بالتسجيل عبر لاعبه الفرنسي موسى ديمبيلي في الدقيقة الـ65 ثم نجح النموذجي في تسجيل هدفين عبر كل من الأرميني لوكاس زيلا والرأس أخضري دجانيني تفاريس في الدقيقتين الـ 85 والـ93.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد النموذجي 17 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 17 نقطة في المركز السادس.