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معتمرة سودانية فاجأتها آلام المخاض

الفرق الإسعافية تباشر حالة ولادة ناجحة في المسجد الحرام 

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢١ مساءً
الفرق الإسعافية تباشر حالة ولادة ناجحة في المسجد الحرام 
المواطن - فريق التحرير

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نجحت الفرق الإسعافية التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، في إجراء عملية ولادة ناجحة لمعتمرة سودانية في المسجد الحرام.

ألم في البطن

وأوضح مدير الفرع الدكتور مصطفى بلجون، أن غرفة القيادة والتحكم في الهيئة تلقت بلاغًا عند الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق صباحاً من يوم الأحد 14/4/1445هـ الموافق 29/10/2023م يفيد بوجود امرأة تعاني من ألم في البطن بالساحة الغربية بجوار فندق التوحيد.

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تدخل الفرق الإسعافية

وأضاف: ” أنه عند وصول الفريق الطبي ” تبين أن الأم تعاني من انقباضات ونزول ماء الجنين، وعند الكشف عليها اتضح خروج رأس الجنين وبدء حالة الولادة.

وعلى الفور تدخلت الفرقة الإسعافية وفق البروتوكول لمثل هذه الحالات، وقامت ببدء عملية الولادة وخروج الجنين بنجاح.

وتم على الفور نقل الأم والمولود الي مستشفى أجياد العام وهما بصحة جيدة.

رقم الهلال الأحمر

وشدد ” بلجون ” على أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق «أسعفني»، أو نداء استغاثة من تطبيق توكلنا، والذي يوفر الكثير من الوقت والجهد؛ لاسيما أنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية مما يسهل عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ، متمنية للجميع دوام الصحة والعافية.

لمعتمرة سودانية

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