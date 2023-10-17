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بمشاركة 15 فريقًا من مختلف مناطق المملكة

الفريق اليحيى يتوج الفائزين ببطولة الجوازات الأولى لكرة القدم

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٥ صباحاً
الفريق اليحيى يتوج الفائزين ببطولة الجوازات الأولى لكرة القدم
المواطن - واس

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توج معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، فريق جوازات منطقة مكة المكرمة بالمركز الأول في بطولة الجوازات الأولى لكرة القدم لمنسوبيها في نسختها الأولى، التي اختتمت أمس، بمشاركة (15) فريقًا من مختلف جوازات مناطق المملكة.
وأكد الفريق اليحيى، أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات التي تسهم في رفع المستوى اللياقي والبدني، وتعزز قيمة التنافس، والحراك الرياضي لمنسوبي المديرية العامة للجوازات.

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