الفريق اليحيى يتوج الفائزين ببطولة الجوازات الأولى لكرة القدم الصحة : لا تخدش لدغة بق الفراش ترتيب المجموعة السادسة بعد إيقاف مباراة بلجيكا ضد السويد حل مشكلة تغيير العنوان الوطني في الضمان الاجتماعي السعودية تتيح تأشيرة الزيارة إلكترونيًا لرعايا 63 دولة المفتاح الأسود مطلق النار في بلجيكا يعترف بقتل 3 سويديين اتصالات ومقابلات محمد بن سلمان تهدف لدعم فلسطين ومنع انتشار الحرب بالمنطقة بلينكن واجه مقاومة شديدة من أقوى الزعماء العرب محمد بن سلمان بشأن غزة تسجيل مواطنة في التأمينات دون علمها وإسقاط أخرى من المعاشات المدد المؤهلة لاستحقاق تعويض ساند
توج معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، فريق جوازات منطقة مكة المكرمة بالمركز الأول في بطولة الجوازات الأولى لكرة القدم لمنسوبيها في نسختها الأولى، التي اختتمت أمس، بمشاركة (15) فريقًا من مختلف جوازات مناطق المملكة.
وأكد الفريق اليحيى، أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات التي تسهم في رفع المستوى اللياقي والبدني، وتعزز قيمة التنافس، والحراك الرياضي لمنسوبي المديرية العامة للجوازات.