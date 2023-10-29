الفصل الدراسي الأول يشهد آخر إجازة مطولة الخميس

يشهد الفصل الدراسي الأول آخر إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الخميس المقبل بالتزامن مع نهاية الأسبوع الحادي عشر من العام الدراسي.

موعد الإجازة المطولة

وتبدأ الإجازة المطولة يوم الخميس 18/04/1445 هـ الموافق 02/11/2023 على أن تكون العودة يوم الأحد وستكون هذه الإجازة الأخيرة قبل اختبارات الفصل الدراسي الأول.

اختبارات الفصل الدراسي الأول

ومن المقرر أن تكون بداية الاختبارات الشفهية والعملية يوم الثلاثاء 1445/4/23هـ. فيما ستكون بداية الاختبارات النهائية يوم الأحد 1445/4/28هـ. على أن تبدأ إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول بنهاية دوام يوم الخميس 144/5/2هـ بحسب التقويم الدراسي.

بداية الفصل الدراسي الثاني

وستكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم 12/05/1445 هـ الموافق 26/11/2023 م، وسيشهد الفصل الدراسي الثاني أول إجازة أسبوع مطولة يوم 04/06/1445 هـ الموافق 17/12/2023 على أن تكون إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 22/06/1445 هـ الموافق 04/01/2024، على أن تكون بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 02/07/1445 الموافق 14/01/2024.