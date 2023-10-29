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الفصل الدراسي الأول يشهد آخر إجازة مطولة الخميس

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٣ مساءً
الفصل الدراسي الأول يشهد آخر إجازة مطولة الخميس
المواطن - فريق التحرير

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يشهد الفصل الدراسي الأول آخر إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الخميس المقبل بالتزامن مع نهاية الأسبوع الحادي عشر من العام الدراسي.

موعد الإجازة المطولة

وتبدأ الإجازة المطولة يوم الخميس 18/04/1445 هـ الموافق 02/11/2023 على أن تكون العودة يوم الأحد وستكون هذه الإجازة الأخيرة قبل اختبارات الفصل الدراسي الأول.

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اختبارات الفصل الدراسي الأول

ومن المقرر أن تكون بداية الاختبارات الشفهية والعملية  يوم الثلاثاء 1445/4/23هـ. فيما ستكون بداية الاختبارات النهائية يوم الأحد 1445/4/28هـ. على أن تبدأ إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول بنهاية دوام يوم الخميس 144/5/2هـ بحسب التقويم الدراسي.

بداية الفصل الدراسي الثاني

وستكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم 12/05/1445 هـ الموافق 26/11/2023 م، وسيشهد الفصل الدراسي الثاني أول إجازة أسبوع مطولة يوم 04/06/1445 هـ الموافق 17/12/2023 على أن تكون إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم  22/06/1445 هـ الموافق 04/01/2024، على أن تكون بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 02/07/1445 الموافق 14/01/2024.

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