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عبر عن سعادته بوجوده في السعودية

الفنان الإماراتي أحمد العونان لـ”المواطن”: الجار تقدم عروضها بموسم الرياض

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٥ مساءً
الفنان الإماراتي أحمد العونان لـ”المواطن”: الجار تقدم عروضها بموسم الرياض
المواطن - تصوير : هاشم القرني

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عبر الفنان الإماراتي أحمد العونان عن سعادته الغامرة بوصوله للمشاركة في فعاليات موسم الرياض، مؤكداً أن هذا بمثابة تشريف له ولكل فنان.

وقال العونان لصحيفة “المواطن”، إنه سيتم عرض مسرحية الجار في الرياض وتحديداً في بداية موسم الرياض، مضيفاً: “هناك عمل سيتم تصويره خلال أسبوعين في الرياض”.

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فعاليات موسم الرياض

يذكر أن فعاليات “موسم الرياض” انطلقت منتصف أكتوبر الماضي، تحت شعار “فوق الخيال”، وهو الموسم الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، عبر 15 منطقة ترفيهية ذات طابع ترفيهي مميز لكل منها.

وتشمل مناطق فعاليات موسم الرياض “بوليفارد وورلد” و”بوليفارد رياض سيتي” و”ونتر وندر لاند” والمربع 8 و”رياض سكاي”، وبعض المناطق المجانية مثل حديقة السويدي، وقرية زمان، وسوق الزل، إضافة إلى 108 تجارب تفاعلية وأكثر من 150 عرضاً فنياً متنوعاً، و8 عروض عالمية، والألعاب النارية.

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