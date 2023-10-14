أكثر 10 لاعبين صناعة للأهداف بدوري روشن الفنان الإماراتي أحمد العونان لـ”المواطن”: الجار تقدم عروضها بموسم الرياض موسم الرياض يطلق أغنية Pepper الترويجية لنزال أشرس رجل بالعالم ياسين بونو في التشكيل المتوقع لـ المغرب ضد كوت ديفوار خلال أسبوع.. ضبط 16790 مخالفًا بينهم 19 متورطاً بجرائم مخلة بالشرف غزة الآن .. العالم في اختبار صعب والسعودية رائدة في مواقفها ومساعيها الأخضر يسعى لتجنب تكرار أطول فترة غياب دون فوز وزير الخارجية: السعودية تستنكر استهداف المدنيين وتطالب بمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة كريستيانو رونالدو الأكثر مساهمة بالأهداف في العالم 2023 محافظ المركزي السعودي: العملات المشفرة خطر وتهدد الاستقرار المالي
عبر الفنان الإماراتي أحمد العونان عن سعادته الغامرة بوصوله للمشاركة في فعاليات موسم الرياض، مؤكداً أن هذا بمثابة تشريف له ولكل فنان.
وقال العونان لصحيفة “المواطن”، إنه سيتم عرض مسرحية الجار في الرياض وتحديداً في بداية موسم الرياض، مضيفاً: “هناك عمل سيتم تصويره خلال أسبوعين في الرياض”.
يذكر أن فعاليات “موسم الرياض” انطلقت منتصف أكتوبر الماضي، تحت شعار “فوق الخيال”، وهو الموسم الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، عبر 15 منطقة ترفيهية ذات طابع ترفيهي مميز لكل منها.
وتشمل مناطق فعاليات موسم الرياض “بوليفارد وورلد” و”بوليفارد رياض سيتي” و”ونتر وندر لاند” والمربع 8 و”رياض سكاي”، وبعض المناطق المجانية مثل حديقة السويدي، وقرية زمان، وسوق الزل، إضافة إلى 108 تجارب تفاعلية وأكثر من 150 عرضاً فنياً متنوعاً، و8 عروض عالمية، والألعاب النارية.