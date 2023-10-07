تشيلسي يستعيد عافيته في آخر جولتين بـ الدوري الإنجليزي حساب المواطن : الدعم الإضافي حتى سبتمبر والبرنامج لا يزال قائمًا الفيحاء يتفوق على الوحدة بهدف في الشوط الأول استبعاد نواف العقيدي من قائمة المنتخب السعودي تعليق جلسة الحكومة الإسرائيلية بعد دخول الوزراء إلى الملاجئ انتقادات ضد تيفو جماهير الاتحاد في مباراة الأهلي 250 قتيلًا من إسرائيل واستشهاد 232 في فلسطين إنتر ميلان يفقد فرصة الانفراد بصدارة الدوري الإيطالي السديس : هدفنا ايصال رسالة الحرمين الدينية الوسطية ونشر الهداية للعالمين دعوات التهدئة في غزة تتوالى ومطالبات بوقف التصعيد فورًا
أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء الشوط الأول من مباراة الوحدة متفوقًا بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن.
ونجح المحترف النيجيري هنري أونيكورو في إحراز الهدف الوحيد للفريق البرتقالي في الدقيقة الـ23.
ويبحث الفريق البرتقالي عن الفوز من أجل الوصول للنقطة رقم 13 والصعود للمركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن.
يذكر أن مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن، كانت انطلقت من أول أمس بفوز ضمك على الحزم بنتيجة 4-1، وتعادل الرياض مع الشباب بنتيجة هدفين لكل فريق، وفوز التعاون على الطائي بثلاثية دون رد، وفوز الفتح على الاتفاق بثنائية لهدف.
وفي مباراتي أمس تعادل النصر مع أبها بنتيجة هدفين لكل فريق، وفاز الأهلي على الاتحاد بهدف دون رد.
وفي مواجهات اليوم، فاز الهلال على الأخدود بثلاثية دون رد، وتُقام حاليًا مباراة الرائد والخليج، حيث انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.
هدددددف!⚽
هنري أونيكورو يسجل أول الأهداف للفيحاء⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/789vFM7qKV
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 7, 2023