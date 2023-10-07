الفيحاء يتفوق على الوحدة بهدف في الشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء الشوط الأول من مباراة الوحدة متفوقًا بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن.

الفيحاء ضد الوحدة

ونجح المحترف النيجيري هنري أونيكورو في إحراز الهدف الوحيد للفريق البرتقالي في الدقيقة الـ23.

ويبحث الفريق البرتقالي عن الفوز من أجل الوصول للنقطة رقم 13 والصعود للمركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن.

يذكر أن مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن، كانت انطلقت من أول أمس بفوز ضمك على الحزم بنتيجة 4-1، وتعادل الرياض مع الشباب بنتيجة هدفين لكل فريق، وفوز التعاون على الطائي بثلاثية دون رد، وفوز الفتح على الاتفاق بثنائية لهدف.

وفي مباراتي أمس تعادل النصر مع أبها بنتيجة هدفين لكل فريق، وفاز الأهلي على الاتحاد بهدف دون رد.

وفي مواجهات اليوم، فاز الهلال على الأخدود بثلاثية دون رد، وتُقام حاليًا مباراة الرائد والخليج، حيث انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.