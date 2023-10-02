الفيحاء يسعى لتصحيح مساره بآسيا ضد باختاكور

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لاستعادة توازنه في بطولة دوري أبطال آسيا، وتحقيق الفوز في مباراته المقبلة أمام باختاكور الأوزبكي.

الفيحاء ضد باختاكور

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفيحاء ضد باختاكور الأوزبكي، عند الساعة السابعة مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة الغد، حيث يحتل الفريق البرتقالي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا بدون رصيد، ويتذيل باختاكور الترتيب بدون نقاط أيضًا.

رازوفيتش يسعى لاستعادة التوازن

ويتسلح الفريق البرتقالي بعاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق الفوز في مباراة الفيحاء ضد باختاكور الأوزبكي، وتصحيح مساره في بطولة دوري أبطال آسيا، بعد خسارته في الجولة الأولى ضد أهال تركمنستان بهدف دون رد.

ويأمل المدير الفني الصربي فوك رازوفيتش في مواصلة التألق وتحقيق الفوز غدًا، خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم يُقدم مستوى مميزًا بعد خسارته ضد أهال، حيث فاز على الرياض في دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تألقه في دوري روشن السعودي، ونجح في فرض التعادل السلبي على الاتحاد، ليبعده عن صدارة الترتيب، ما يُحفز لاعبيه للتألق أمام باختاكور.