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ضمن منافسات دوري روشن

الفيحاء يسعى لتكرار سيناريو الهلال والاتحاد ضد النصر

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٣ مساءً
الفيحاء يسعى لتكرار سيناريو الهلال والاتحاد ضد النصر
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لمواصلة تألقه أمام الكبار في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر اليوم.

مباراة الفيحاء ضد النصر

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الفيحاء ضد النصر، عند الساعة السادسة مساء يوم السبت، على إستاد الملك فهد الدولي، وذلك في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

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وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يقع الفريق الفيحاوي في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

مباراة الفيحاء ضد النصر
موعد المباراة – المصدر @Alfaihaclub

التفوق أمام الكبار

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لتكرار سيناريو مباراتي الهلال والاتحاد، بعدما فرض عليهما التعادل في ملعبه، خلال الجولات السابقة من النسخة الحالية من دوري روشن السعودي.

ونجح الفريق الفيحاوي في فرض التعادل الإيجابي على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بالجولة الثانية، قبل أن يُعرقل الاتحاد بتعادل سلبي في الجولة الثامنة، ليدخل العميد في سلسلة نتائج سلبية بعد ذلك.

الفيحاء ضد الاتحاد
جانب من مباراة الفريق مع الاتحاد – المصدر @ittihad

تفوق نصراوي

وسبق أن لعب الفيحاء ضد النصر، 10 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للعالمي، حيث نجح في تحقيق 5 انتصارات، وتعادلا 4 مرات، وخسر مرة واحدة.

الفيحاء والنصر
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

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