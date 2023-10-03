الفيحاء يصعد للوصافة بثنائية في باختاكور

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء لوصافة المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا، وذلك بعد فوزه مساء اليوم على ضيفه نادي باختاكور الأوزبكي بثنائية دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات.
وتقدم الفريق البرتقالي بالهدف الأول من تصويبة قوية من المحترف المغربي عبدالحميد صابري في الدقيقة العاشرة.
وسجل اللاعب ذاته، الهدف الثاني في الدقيقة الـ72 ليحقق الفريق البرتقالي أول فوز له في دور المجموعات.
وبعد المباراة، أصبح رصيد الفريق البرتقالي 3 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد باختاكور عند صفر من النقاط متذيلًا المجموعة الأولى.