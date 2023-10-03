رأسية ميتروفيتش تمنح الهلال التقدم ضد ناساجي بالشوط الأول الفيحاء يُنهي الشوط الأول ضد باختاكور متفوقًا بهدف دون رد فيديو برشلونة عن لامين يامال يثير جدل جماهير النصر .. ما القصة؟ الإدارة العامة للمجاهدين: لا صحة للإعلان المتداول عن توافر وظائف رونالدو وكاسترو الأفضل في دوري روشن عن سبتمبر بنك SNB الراعي الأكبر لموسم الرياض بعقد يتجاوز الـ 100 مليون ريال تشكيل الهلال لمواجهة ناساجي 1.4 تريليون ريال.. ولي العهد يقود قطاع الصناعة والتعدين إلى العالمية انطلاق مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا اليوم بـ 8 لقاءات طيران ناس يتسلم 5 طائرات إيرباص A320neo جديدة
نجح نادي الفيحاء في إنهاء الشوط الأول من مباراة باختاكور الأوزبكي بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.
وسجل اللاعب المغربي عبدالحميد صابري الهدف الوحيد للفريق البرتقالي في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.
وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب مدينة “المجمعة” الرياضية في الرياض.
هدددددف!⚽
الهدف الأول لـ #الفيحاء عن طريق عبدالحميد صابيري
الفيحاء 1 × 0 باختاكور#الفيحاء_باختاكور#دوري_آبطال_آسيا | #SSC pic.twitter.com/LN7nDgNbdX
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 3, 2023