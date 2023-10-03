الفيحاء يُنهي الشوط الأول ضد باختاكور متفوقًا بهدف دون رد

نجح نادي الفيحاء في إنهاء الشوط الأول من مباراة باختاكور الأوزبكي بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وسجل اللاعب المغربي عبدالحميد صابري الهدف الوحيد للفريق البرتقالي في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب مدينة “المجمعة” الرياضية في الرياض.