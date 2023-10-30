الفيصلي أول المتأهلين لربع نهائي كأس الملك

تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي إلى ربع نهائي كأس الملك، وذلك بعد فوزه ظهر اليوم على نادي النجمة بثلاثية دون رد في مباريات دور الـ16.

فوز كبير لـ الفيصلي

لوكاس سوزا كان أحرز الهدف الأول لعنابي سدير في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، قبل نهاية الشوط الأول نجح اللاعب يزيد يحيى في إحراز الهدف الثاني لعنابي سدير.

وفي الشوط الثاني، سجل لوكاس سوزا ثاني أهدافه والثالث للفيصلي بالدقيقة الـ52.

وأصبح عنابي سدير أول المتأهلين لربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتُستكمل مباريات اليوم الاثنين في ثمن نهائي كأس الملك، بلقاء الخليج وضمك في السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة، ثم مباراة الهلال والحزم مساء اليوم في التاسعة بتوقيت المملكة.

🎥 الهدف الأول لـ @AlFaisaly ⚽️

⏰ '4 دي سوزا #النجمة_الفيصلي 0 – 1

pic.twitter.com/0ZXXwAd9dE — كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) October 30, 2023