الفيصل: خطوة كبيرة نعيشها بالإعلان عن الترشح لاستضافة مونديال 2034

أعرب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن سعادته البالغة بالإعلان عن نية السعودية الترشح لاستضافة نهائيات مونديال 2034.

الفيصل يُشيد بخطوة الترشح لاستضافة البطولة

وعلق وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، قائلًا: “خطوة كبيرة نعيشها من خلال إعلان نية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034“.

وتابع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تعليقه قائلًا: ما نشهده اليوم تحقق بفضل الله ثم بالدعم المستمر الذي يحظى به القطاع الرياضي من قيادتنا”.

ترشح السعودية لاستضافة مونديال 2034

وأعلنت السعودية نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في استضافة المملكة للعديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية.

وأكد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة، أن رغبة السعودية في استضافة مونديال 2034 تعد انعكاسًا لما وصلت إليه من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزًا قياديًا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم.

وشدد على أن نية الاستضافة تأتي تأكيدًا على الجهود الواضحة والكبيرة التي تقوم بها السعودية في نشر رسائل السلام والمحبة في العالم، والتي تعد الرياضة أحد أهم وأبرز أوجهها، كونها وسيلة مهمّة لالتقاء الشعوب بمختلف أعراقهم وتعدد ثقافاتهم، وهو ما دأبت المملكة على تحقيقه في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي.