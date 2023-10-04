الفيصل: خطوة كبيرة نعيشها بالإعلان عن الترشح لاستضافة مونديال 2034 ملف السعودية لكأس العالم 2034 يهدف لتنظيم بطولة استثنائية عودة ديربي جدة تخطف الأنظار بالجولة الثامنة 3 رسائل من وزير التعليم للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور محمد بن سلمان يعلن ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 سرطان الثدي يمثل 31% من حالات السرطان في السعودية انطلاق تاسع جولات دوري روشن بـ4 مباريات غدًا المغرب تُنظم كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال حرس الحدود يحبط تهريب 29 طن قات و421 كجم من الحشيش السديس : استحداث أساليب نوعية ذكية لإيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم
أعرب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن سعادته البالغة بالإعلان عن نية السعودية الترشح لاستضافة نهائيات مونديال 2034.
وعلق وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، قائلًا: “خطوة كبيرة نعيشها من خلال إعلان نية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034“.
وتابع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تعليقه قائلًا: ما نشهده اليوم تحقق بفضل الله ثم بالدعم المستمر الذي يحظى به القطاع الرياضي من قيادتنا”.
وأعلنت السعودية نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في استضافة المملكة للعديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية.
وأكد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة، أن رغبة السعودية في استضافة مونديال 2034 تعد انعكاسًا لما وصلت إليه من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزًا قياديًا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم.
وشدد على أن نية الاستضافة تأتي تأكيدًا على الجهود الواضحة والكبيرة التي تقوم بها السعودية في نشر رسائل السلام والمحبة في العالم، والتي تعد الرياضة أحد أهم وأبرز أوجهها، كونها وسيلة مهمّة لالتقاء الشعوب بمختلف أعراقهم وتعدد ثقافاتهم، وهو ما دأبت المملكة على تحقيقه في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي.