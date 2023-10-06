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بعد تتويجه بالذهب في هانغتشو 2022

الفيصل لـ عبدالله الشربتلي: “فخورين فيك يا بطل”

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ مساءً
الفيصل لـ عبدالله الشربتلي: “فخورين فيك يا بطل”
المواطن - فريق التحرير

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حرص وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على تهنئة الفارس عبدالله الشربتلي بعد فوزه بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 “هانغتشو 2022”.

الفيصل يهنئ عبدالله الشربتلي

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “وطن من ذهب.. أبارك لفارسنا عبدالله الشربتلي انتزاعه الميدالية الذهبية في منافسات الفروسية “قفز الحواجز – فردي”.

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عبدالله الشربتلي
الشربتلي – المصدر @saudiolympic

وتابع وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، قائلًا: “همة عالية وطموح كبير وامتداد لذهبية الفرق.. فخورين فيك يا بطل”.

وخاض عبدالله الشربتلي، اليوم الجمعة، منافسات الفروسية قفز الحواجز – فردي – في “هانغتشو 2022” وظهر بشكل مميز، لينتزع الصدارة بلا أخطاء بإجمالي زمن 39.68 ثانية، ويتوج بالميدالية الذهبية.

عبدالله الشربتلي
الشربتلي – المصدر @saudiolympic

الميداليات السعودية في هانغتشو 2022

وتوجت السعودية أكثر من ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية الـ19، حيث توج العداء يوسف مسرحي بالميدالية الذهبية، وحصد الرامي محمد تولو الميدالية الفضية، ونال الواثب حسين آل حزام الميدالية البرونزية، وفاز لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، طارق حامدي بالبرونزية.

وحصل العداء عبدالله أبكر على الميدالية الفضية، وتوج لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، عيسى غزواني بالميدالية الذهبية، وفاز المنتخب السعودي لقفز الحواجز بالذهبية، وتوج لاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو، عبدالملك آل مرضي بالميدالية البرونزية.

طارق حامدي
حامدي – المصدر @saudiolympic

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