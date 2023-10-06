الفيصل لـ عبدالله الشربتلي: “فخورين فيك يا بطل”

حرص وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على تهنئة الفارس عبدالله الشربتلي بعد فوزه بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 “هانغتشو 2022”.

الفيصل يهنئ عبدالله الشربتلي

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “وطن من ذهب.. أبارك لفارسنا عبدالله الشربتلي انتزاعه الميدالية الذهبية في منافسات الفروسية “قفز الحواجز – فردي”.

وتابع وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، قائلًا: “همة عالية وطموح كبير وامتداد لذهبية الفرق.. فخورين فيك يا بطل”.

وخاض عبدالله الشربتلي، اليوم الجمعة، منافسات الفروسية قفز الحواجز – فردي – في “هانغتشو 2022” وظهر بشكل مميز، لينتزع الصدارة بلا أخطاء بإجمالي زمن 39.68 ثانية، ويتوج بالميدالية الذهبية.

الميداليات السعودية في هانغتشو 2022

وتوجت السعودية أكثر من ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية الـ19، حيث توج العداء يوسف مسرحي بالميدالية الذهبية، وحصد الرامي محمد تولو الميدالية الفضية، ونال الواثب حسين آل حزام الميدالية البرونزية، وفاز لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، طارق حامدي بالبرونزية.

وحصل العداء عبدالله أبكر على الميدالية الفضية، وتوج لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، عيسى غزواني بالميدالية الذهبية، وفاز المنتخب السعودي لقفز الحواجز بالذهبية، وتوج لاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو، عبدالملك آل مرضي بالميدالية البرونزية.