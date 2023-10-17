الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة القبض على قائدي مركبتين لتعمدهما التصادم إثر خلاف بينهما وزير الإعلام: فقدنا صوتاً رافق صباحاتنا 18 عاماً.. وداعاً عبدالكريم الخطيب مجلس الوزراء: إنشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة وتنظيم هيئة التطوير الدفاعي وظائف شاغرة لدى شركة خدمات الملاحة الجوية منصات عالمية تحذف أغنية لطيفة التونسية تعديل الرواتب هل يؤثر على دعم حساب المواطن؟ طيران ناس يطلق رحلة مباشرة بين أنقرة وجدة ابتداءً من 7 نوفمبر بموافقة الملك سلمان.. منح 300 مواطن ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة رد قاس من بالوتيلي ضد إبراهيموفيتش
قبضت شرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، على قائدي مركبتين لتعمدهما التصادم ببعضهما إثر خلاف بينهما وصدم أحدهما مركبة أخرى والهروب من الموقع.
وأوضحت شرطة منطقة الرياض أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.
🎥 | شرطة منطقة الرياض تقبض على شخصين لارتكابهما مخالفات صدم وهروب. pic.twitter.com/CXqunbmWOp
— الأمن العام (@security_gov) October 17, 2023