القبض على قائدي مركبتين لتعمدهما التصادم إثر خلاف بينهما

قبضت شرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، على قائدي مركبتين لتعمدهما التصادم ببعضهما إثر خلاف بينهما وصدم أحدهما مركبة أخرى والهروب من الموقع.

الإحالة إلى النيابة العامة

وأوضحت شرطة منطقة الرياض أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.