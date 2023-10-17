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جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة

القبض على قائدي مركبتين لتعمدهما التصادم إثر خلاف بينهما

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٨ مساءً
القبض على قائدي مركبتين لتعمدهما التصادم إثر خلاف بينهما
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، على قائدي مركبتين لتعمدهما التصادم ببعضهما إثر خلاف بينهما وصدم أحدهما مركبة أخرى والهروب من الموقع.

الإحالة إلى النيابة العامة

وأوضحت شرطة منطقة الرياض أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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