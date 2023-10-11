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نتج عنه وفاة شخصين وإصابة آخرين أحدهما في حالة حرجة

القبض على متهمين في إطلاق نار ودهس متعمد في الخرج

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٠ مساءً
القبض على متهمين في إطلاق نار ودهس متعمد في الخرج
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على متهمين في حادثة إطلاق نار ودهس متعمد بمحافظة الخرج بين أشخاص، إثر خلاف سابق بينهم.

تفاصيل الواقعة

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن شرطة المنطقة باشرت حادثة إطلاق نار ودهس متعمد في الخرج بين مجموعة من الأشخاص، إثر خلال سابق بينهم، نتج عنه وفاة شخصين وإصابة آخرين أحدهما في حالة حرجة.

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وأكد المتحدث أنه تم القبض على المتهمين كافة وجاري القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًّا بذلك؛ لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

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