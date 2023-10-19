القبض على مروج في القصيم بحوزته مخدرات وأسلحة ومسروقات

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أعلنت شرطة محافظة ضرية بمنطقة القصيم القبض علـى مروج وضبط مواد مخدرة وأسلحة ومسروقات، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
وقبضت شرطة ضربة على مواطن اتخذ منزلًا وكرًا لترويج مادة الإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وضُبط بحوزة المواطن مبالغ مالية وأسلحة نارية ومناظير ليلية ومسروقات تنوعت بين بطاريات وكيابل ومولد كهربائي، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
🎥 | شرطة محافظة ضرية بمنطقة القصيم تقبض علـى مروج وتضبط مواد مخدرة وأسلحة ومسروقات بالتعاون مع @Mokafha_SA .#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/QNReE1ZtsG
— الأمن العام (@security_gov) October 19, 2023