القبض على مواطنين أطلق أحدهما النار في الهواء بالخرج

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قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطنين في محافظة الخرج، لإطلاق أحدهما النار من سلاح ناري في الهواء كان بحوزته معرضاً حياة الآخرين للخطر، والآخر لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت شرطة منطقة الرياض، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
🎥 | شرطة منطقة الرياض تقبض على شخصين لإطلاق أحدهما النار من سلاح ناري في الهواء والآخر لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بتوثيق ذلك ونشره. pic.twitter.com/kSEOKUNqFF
— الأمن العام (@security_gov) October 7, 2023