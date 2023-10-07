Icon

آيات تطلق مشروعها النوعي مبادرة “الكتب القرآنية الناطقة” Icon القبض على مواطنين أطلق أحدهما النار في الهواء بالخرج Icon ترشح السعودية لاستضافة مونديال 2034 كونها الرائدة في الرياضة العالمية Icon حكام مباريات اليوم في ختام تاسع جولات دوري روشن Icon عبدالرزاق حمدالله يخذل جماهير الاتحاد Icon عارف منتقدًا الإدارة: الاتحاد خسر قبل أن تبدأ المباراة Icon جناح السعودية الأكبر في إكسبو الدوحة 2023 للبستنة.. يستوحي هويته من جبل طويق Icon إنجاز عمر ندا يعكس المستقبل الكبير للرياضة Icon العصيمي: 6 أمور يحتاجها النصر قبل الشتوية Icon فهد عطيف يحتفل بتوقيع كتابه بمعرض الرياض الدولي للكتاب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
عرض حياة الآخرين للخطر

القبض على مواطنين أطلق أحدهما النار في الهواء بالخرج

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٠ مساءً
القبض على مواطنين أطلق أحدهما النار في الهواء بالخرج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطنين في محافظة الخرج، لإطلاق أحدهما النار من سلاح ناري في الهواء كان بحوزته معرضاً حياة الآخرين للخطر، والآخر لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الإحالة إلى النيابة العامة

وأوضحت شرطة منطقة الرياض، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

قد يهمّك أيضاً
فوز ثمين لـ وولفرهامبتون ضد مان سيتي

فوز ثمين لـ وولفرهامبتون ضد مان سيتي

يوسف مسرحي يتوج بذهبية في هانغتشو 2022

يوسف مسرحي يتوج بذهبية في هانغتشو 2022

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة معادن
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة معادن

وظائف
جدة تحتفل باليوم الوطني مع فنان العرب محمد عبده
السعودية اليوم

جدة تحتفل باليوم الوطني مع فنان العرب...

السعودية اليوم
ولي العهد يلتقي رئيس وزراء اليابان على هامش قمة العشرين
السعودية اليوم

ولي العهد يلتقي رئيس وزراء اليابان على...

السعودية اليوم
الصمعاني: المحامي شريك أساسي في تطوير الخدمات العدلية
السعودية اليوم

الصمعاني: المحامي شريك أساسي في تطوير الخدمات...

السعودية اليوم
جماهير النصر لـ رونالدو: فخورون بتواجدك في السعودية
الرياضة

جماهير النصر لـ رونالدو: فخورون بتواجدك في...

الرياضة
سبب استبعاد كريم بنزيما من مباراة الاتحاد وأجمك
الرياضة

سبب استبعاد كريم بنزيما من مباراة الاتحاد...

الرياضة
3 مواطنين تشاجروا بمكان عام بالخرمة في قبضة الشرطة
أخبار أمنية

3 مواطنين تشاجروا بمكان عام بالخرمة في...

أخبار أمنية
يوسف مسرحي تحدى إيقافه 4 سنوات وتُوج بذهبيته الأخيرة آسيويًا
الرياضة

يوسف مسرحي تحدى إيقافه 4 سنوات وتُوج...

الرياضة