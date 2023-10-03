Icon

مؤتمر وزير التعليم .. شفافية وتواصل Icon حظر النشر في قضية اتهام ترامب بالاحتيال Icon خطة اشتراك متوقعة من TikTok بدون إعلانات Icon القتل الرحيم لـ 90% من قرود البابون في السعودية هو الحل Icon السعودية تحلق عاليًا وتقدم نموذجًا يُحتذى به في قطاع الطيران العالمي Icon برنامج وصول.. أيام من تحديثات الموقع وانقطاع الخدمات ولا تعويض! Icon رسالة مؤثرة من مُطلقة لـ سكني: كل ما أريده شقة لي ولابنتي Icon براجا وسوسيداد يحققان الفوز في افتتاحية مباريات اليوم بـ دوري أبطال أوروبا Icon تشكيل مباراة نابولي ضد الريال Icon أبرز مستجدات التعليم في مؤتمر البنيان غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
حيوان مؤذٍ ومفسد وغازٍ

القتل الرحيم لـ 90% من قرود البابون في السعودية هو الحل

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٦ مساءً
القتل الرحيم لـ 90% من قرود البابون في السعودية هو الحل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

لا زالت قرود البابون تؤرق المواطنين في بعض المناطق، على الرغم من تحركات الجهات المعنية لحل الأزمة، إلا أن تكاثرها بشكل كبير وإطعامها من جانب البعض ساهم في تفاقم المشكلة.

أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا الدكتور عبدالله المسند رأى أن تعقيم (وتخصية) الذكور ثم إطلاق سراحها، ليس حلًّا، بل إن القتل الرحيم لنحو 90% منها هو الحل.

قد يهمّك أيضاً
تشكيل الهلال لمواجهة ناساجي

تشكيل الهلال لمواجهة ناساجي

لويس كاسترو يسعى لتجاوز رقم روسو

لويس كاسترو يسعى لتجاوز رقم روسو

التعقيم ليس حلًّا

تحدث المسند أكثر عن وجهة نظره عبر منصة إكس وقال: حتى لو تم تعقيم وتخصية الذكور ثم أطلق سراحها، هذا يعني بالضرورة أننا سننتظر نحو 20 إلى 30 سنة حتى تموت الذكور المعقمة (وفقًا لعمرها الافتراضي)، وسننتظر هذه الفترة الطويلة نعاني من تلكم المشكلة التي تضر بالاقتصاد المحلي والنشاط السياحي، وذلك على افتراض أيضًا أننا استطعنا تعقيم كل ذكور القردة في السعودية والتي يصل عددها لنحو 100 ألف ذكر. وهذا شبه مستحيل، وعليه فالقردة تتكاثر بصورة مخيفة قد لا ندرك خطرها على الإنسان والبيئة والاقتصاد في المستقبل القريب.

وتابع: العلاج هو القتل الرحيم لنحو 90% منها، والعلة: أنه حيوان مؤذٍ ومفسد وغازٍ، هذا والله أعلم.

تحركات رسمية

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد أعلن مؤخرًا انطلاق جهود المعالجة مؤكدًا على اعتماده حلول جذرية مستدامة أقرتها دراسات علمية شارك فيها 13 خبيرًا من داخل المملكة وخارجها وأقرتها المنظمات الدولية ذات العلاقة.

وتتضمن الحلول إعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة، والتوعية البيئية، وإنفاذ نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى إيقاف إطعام القرود ومعالجة مرامي النفايات والحاويات في الأحياء السكنية.

خطر قرود البابون

وتشكل قرود البابون خطرًا على الإنسان والبيئة في السعودية، فالأضرار التي تأتي مع قرود البابون كثيرة، ومنها: تخريب مصادر وممرات المياه، وتنجيس الخزانات، والبرك التي يقوم عليها شرب الأهالي، كما تقوم القرود بإتلاف المحاصيل الزراعية، وإيذاء وترويع أصحاب المنازل وخاصة الأطفال، والعبث بالمدرجات الزراعية وتخريبها، ونشر الفيروسات والأمراض.

وقرود البابون أصبحت من أهم معوقات الزراعة، حيث تعبث بكل ما تطاله أيديها، وتترك المزارع خاوية، وجهود المزارعين حسرة وندم.

كما أن قرود البابون تتربص بالأهالي والزوار وتشكل خطرًا على مرتادي الطرق السريعة والأحياء السكنية والحدائق العامة والمدرجات الزراعية؛ ما يؤدي إلى تكوين صورة ذهنية مشوهة للوجهة السياحية التي تعيش في محيطها وتأثيرات أخرى على السلامة العامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالعزيز المالك ينافس محمد المنجم على رئاسة الشباب بعد استبعاد قائمة السيف
الرياضة

عبدالعزيز المالك ينافس محمد المنجم على رئاسة...

الرياضة
لقطات لسيدة ترتبك وتترك سيارتها أمام القطار في صربيا
غرائب

لقطات لسيدة ترتبك وتترك سيارتها أمام القطار...

غرائب
مباراة ليفربول اليوم قد تكون الأخيرة لصلاح
آخر الاخبار

مباراة ليفربول اليوم قد تكون الأخيرة لصلاح

آخر الاخبار
الإحصاء: أسعار الإيجارات المؤثر الأكبر في التضخم خلال أغسطس
السعودية اليوم

الإحصاء: أسعار الإيجارات المؤثر الأكبر في التضخم...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تنهي أولى تعاملات الأسبوع باللون الأحمر
السوق

الأسهم السعودية تنهي أولى تعاملات الأسبوع باللون...

السوق
تقلبات جوية على بعض مناطق السعودية غدًا
السعودية اليوم

تقلبات جوية على بعض مناطق السعودية غدًا

السعودية اليوم
بدء تدريب أكثر من 240 من الكوادر البشرية في معسكرات سدايا
السعودية اليوم

بدء تدريب أكثر من 240 من الكوادر...

السعودية اليوم
جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن 284 وظيفة صحية وإدارية
حصاد اليوم

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن 284 وظيفة...

حصاد اليوم