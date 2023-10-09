القطار الهيدروجيني يرسخ طموحات السعودية بتوسيع استخدامات الطاقة المتجددة

حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا جديدًا في مجال النقل المستدام؛ حيث أبرمت شركة السكك الحديدية الوطنية، اتفاقية مع شريكها الفرنسي لبدء اختبار مشروع قطار الهيدروجين الطموح الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

مخطط الرياض للطاقة المتجددة

وتضع المملكة العربية السعودية نصب عينيها استخلاص نصف مزيج الطاقة لديها من مصادر متجددة بحلول عام 2030، فيما استطاعت الرياض الحصول على 22.8 جيجا وات من مشاريع الطاقة المتجددة، بحسب تصريحات منيف المنيف، المدير العام لسياسات الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة لموقع “arabnews”.

وسلط المدير العام لسياسات الطاقة المتجددة بوزارة الطاقة، الضوء على التزام السعودية المستمر بتوسيع محفظة الطاقة المتجددة، وأضاف: في الوقت الحالي، لدينا 22.8 جيجا وات من مشاريع الطاقة المتجددة في مراحل مختلفة من التطوير.

القطار الهيدروجيني

وتابع المنيف: سيتم تشغيل 2.8 جيجا وات قبل نهاية العام. وأوضح أيضًا أنه سيتم البدء قريبًا في إنشاء 4 جيجا وات إضافية، مع دخول 8 جيجا وات إضافية في مرحلة التنفيذ.

وفي سبتمبر 2022، وقعت الخطوط الحديدية السعودية مذكرة تفاهم مع شركة النقل بالسكك الحديدية الفرنسية العملاقة ألستوم لتطوير حلول قطارات الهيدروجين المصممة خصيصًا للسعودية.

إطلاق أولى تجار القطار

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” عن إطلاق تجارب القطار الهيدروجيني في السعودية، عقب توقيعها اتفاقية مع شركة ألستوم الفرنسية، بهدف إجراء التجارب التشغيلية والدراسات اللازمة للعمل على تجهيز هذا النوع من القطارات ليتلاءم مع بيئة المملكة وأجوائها، وذلك تمهيدًا لدخولها الخدمة مستقبلًا، وتفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الطاقة وشركة الخطوط الحديدية السعودية “سار”.

وأكدت “سار” إطلاق التجارب في شهر أكتوبر الحالي، مشيرة إلى أن تشغيل هذه القطارات، يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يبرز التزام المملكة ومبادرتها نحو تبني تقنيات النقل المستدامة.

مستهدفات الإستراتيجية الوطنية

وأوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية “سار”، المهندس صالح الجاسر، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وخطط التحول إلى منظومة نقل أكثر استدامة تعتمد احدث التقنيات الذكية، مؤكدًا أن “سار” ملتزمة بدورها الرائد في تحقيق مبادرة السعودية الخضراء المنبثقة من رؤية السعودية 2030، والتي تتضمن زيادة اعتماد السعودية على الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.

ونوه وزير النقل والخدمات اللوجستية، بالدعم الكبير واللامحدود الذي تلقاه منظومة النقل والخدمات اللوجستية من لدن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في تمكين القطاع، لتحقيق مشاريعه ومبادراته الخدمية والتنموية، كما ثمّن معالي الجاسر التعاون والتكامل المشترك بين المنظومة ومختلف الجهات في هذا المجال لتحسين جودة الحياة وحماية الأجيال القادمة باستخدام مصادر الطاقة النظيفة في العمليات التشغيلية، بحسب وكالة “واس”.

الدور الوطني

من جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي لشركة “سار” الدكتور بشار المالك التزام الخطوط الحديدية السعودية بدورها الوطني الرائد في تنفيذ مبادرات نوعية منبثقة من استراتيجية الشركة المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، منوّهًا بأن القطار الهيدروجيني يعد من أهم الابتكارات الحديثة في مجال النقل المستدام، وذلك عبر توليد الطاقة اللازمة لتشغيل وحركة القطارات دون أي انبعاثات كربونية، حيث يتمتع بمجموعة من الفوائد التي تجعله خيارًا جذّابًا للطاقة المستدامة إضافة إلى ما يتميز به من خصائص لها أثرًا إيجابيًّا على البيئة والاقتصاد ومستقبل الأجيال القادمة.