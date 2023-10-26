القنابل الإسفنجية حيلة الاحتلال الإسرائيلي لمواجهة أنفاق غزة

صحفي بريطاني: ما يحدث في دوري روشن جنوني العمل لا يزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني الهلال يهزم الأهلي بثلاثية ويواصل انفراده بـ صدارة دوري روشن مصر تكشف تفاصيل هجمات طابا ونويبع ونتائج التحقيق سانت ماكسيمين يُقلص الفارق لـ الأهلي الزمالك يسقط في فخ الخسارة ضد إنبي حساب المواطن : 5 حالات تكون فيها الزوجة المستفيد الرئيسي بنكهة صربية .. الهلال يُنهي الشوط الأول بثنائية في الأهلي ميتروفيتش يعوض إهدار ركلة الجزاء بهدف ثانٍ لـ الهلال أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة
ذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية أن إسرائيل ستستخدم القنابل الإسفنجية لمواجهة شبكة أنفاق حماس تحت غزة.
وأوضح مصدر أن الجيش الإسرائيلي يقوم باختبار القنابل الكيميائية، التي لا تحتوي على متفجرات، لكنها تستخدم لسد الفجوات أو مداخل الأنفاق التي قد يخرج منها المقاتلون.
ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على استخدام ما يسمى بـ القنابل الإسفنجية، التي تحدث انفجارًا للرغوة، والتي بدورها تتوسع بسرعة ثم تتصلب.
وشوهد الجنود الإسرائيليون وهم يستخدمون هذه القنابل خلال تدريبات في عام 2021.
وأقام حينها الجيش نظام أنفاق وهميًّا في قاعدة تساليم العسكرية بالقرب من الحدود مع غزة.
وذكرت “تلغراف” بحسب ما نقلت سكاي نيوز، أنه من المرجح أن تواجه القوات الإسرائيلية “معركة دامية” عبر الأنفاق المعروفة باسم “مترو غزة”، عندما تطلق هجومها البري المنتظر.
ويُعتقد أن طول شبكة الأنفاق يبلغ مئات الكيلومترات، وأنها مليئة بالفخاخ. كما يرجح أن هذا هو المكان الذي تحتجز فيه حماس العشرات من الرهائن.
وأضافت: “من شأن القنبلة الإسفنجية أن تمنع وقوع الجنود في الكمائن أثناء تقدمهم داخل الأنفاق، وسد الثغرات التي يمكن لمقاتلي حماس أن يهاجموا من خلالها”.
في المقابل، يتخوف خبراء من سوء استخدام هذا النوع من القنابل، الذي يؤدي إلى فقدان البصر، وهو أمر حدث بالفعل لعدد من الجنود.