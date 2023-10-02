القنصلية في جنيف: النقاب محظور في سويسرا

دعت القنصلية العامة في جنيف رعايا السعودية الراغبين في زيارة سويسرا بالتقيد بقواعد حظر النقاب والتي تم إقرارها مؤخرًا من البرلمان السويسري.

وقالت القنصلية في بيان لها إن البرلمان السويسري أقرّ القانون الفيدرالي الجديد بشأن حظر إخفاء الوجه “مبادرة حظر النقاب” بالأماكن العامة، لذا تنوه القنصلية للمواطنين المقيمين أو الزائرين بالتقيد بالقوانين والأنظمة السويسرية.

حظر النقاب في سويسرا

وكان البرلمان السويسري أيد بأغلبية ضئيلة (51%) الشهر الماضي، مبادرة حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة، ويستثني القانون تغطية الوجه لأسباب أمنية أو مناخية أو صحية، كما هو الحال في ظل الأزمة الصحية التي نجمت عن جائحة كوفيد 19.

تجارب أوروبية سابقة

وليست هذه هي الدولة الأولى التي تقرر حظر تغطية الوجه فهناك دول أوروبية عدة حظرت النقاب منها فرنسا التي كانت من أوائل الدول والتي طبقت الحظر في 2010 حيث يحظر القانون الفرنسي إخفاء الوجه في الأماكن العامة، وطبقت بلجيكا قانونًا مماثلًا في 2011 وبلغاريا في 2016 والنمسا في 2017، والدنمارك في 2018. وهناك بعض الدول التي طبقت الحظر بشكل جزئي من بينها ألمانيا وهولندا والنرويج.

ضد حرية المرأة

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعلنت في وقت سابق أن الحظر القانوني لتغطية الوجه وارتداء النقاب يقيد حرية المرأة في إظهار دينها ومعتقداتها، وسيكون له أثر أوسع على حقوق الإنسان الخاصة بها، كما أن استخدام القانون لإملاء ما يجب على المرأة أن ترتديه يمثل مشكلة من منظور حقوق الإنسان.