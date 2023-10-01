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في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي

القنوات الناقلة لـ مباراة أتالانتا ضد يوفنتوس

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٣ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباراة أتالانتا ضد يوفنتوس
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق مساء اليوم مباراة أتالانتا ضد يوفنتوس وذلك ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

أتالانتا ضد يوفنتوس 

وتقام المباراة اليوم في السابعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ” جيويس” معقل فريق أتالانتا كما تُنقل المباراة عبر قنوات AD SPORTS PREMIUM 1 , SPORT 2 HUNGARY , ARENA SPORT 3 HD SERBIA , MAX SPORT 3 HD , STC TV.

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ويتواجد يوفنتوس حاليًا في المركز الرابع برصيد 13 نقطة، أما نادي أتالانتا فيتواجد في المركز الخامس برصيد 12 نقطة.

أتالانتا ضد يوفنتوس

مباريات الجولة السابعة 

وكانت مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي انطلقت أمس السبت بفوز نابولي على ليتشي برباعية دون رد، وفوز ميلان على لاتسيو بثنائية دون رد وفوز الإنتر برباعية دون رد على ساليرنيتانا.

وفي مواجهات اليوم، فاز بولونيا على إمبولي بثلاثية دون رد، وتقام حاليًا مباراة جنوى ضد أودينيزي، ويلعب في السابعة مساءً أتالانتا ضد يوفنتوس، وفي العاشرة إلا ربع مساءً يواجه روما فريق فروسينوني.

أتالانتا ضد يوفنتوس

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