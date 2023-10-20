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في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني

القنوات الناقلة لـ مباراة إشبيلية ضد الريال

الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٢ صباحاً
القنوات الناقلة لـ مباراة إشبيلية ضد الريال
المواطن- فريق التحرير

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يترقب جمهور الكرة الإسبانية، مباراة إشبيلية ضد الريال غدًا السبت في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

إشبيلية ضد الريال 

وتقام المباراة السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على ملعب سانشيز بيزخوان معقل فريق إشبيلية، كما تنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 3 , BEIN SPORTS 1 FR , S SPORT 1 HD , SUPER SPORT LA LIGA HD.

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إشبيلية ضد الريال

وتنطلق مباريات الجولة العاشرة الجمعة بلقاء بين أوساسونا وغرناطة ينطلق في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

وفي مباريات السبت، يلعب ريال مايوركا ضد ريال سوسيداد وخيتافي ضد ريال بيتيس، وإشبيلية ضد ريال مدريد، وسيلتا فيجو ضد أتلتيكو مدريد.

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