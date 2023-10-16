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القنوات الناقلة لـ مباراة البوسنة ضد البرتغال

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٥ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباراة البوسنة ضد البرتغال
المواطن - فريق التحرير

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تُقام مساء اليوم مباراة البوسنة ضد البرتغال وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

البوسنة ضد البرتغال 

وتبدأ المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساءً على ملعب ” بيلينو بولي” في البوسنة، كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , RTP 1 , BHT 1 , SPILER 2 TV.

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يذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يُطارد رقمًا قياسيًا في مباراة البوسنة، حيث يرغب في إحراز هدفين في مباراة اليوم، حتى يصل للهدف رقم 9 في تصفيات اليورو ويتساوى مع النجم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي سجل 9 أهداف حتى الآن في التصفيات.

رونالدو حاليًّا يتواجد في المركز الثاني في ترتيب هدافي تصفيات اليورو برصيد 7 أهداف وبفارق هدفين عن لوكاكو المتصدر.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @Cristiano

رونالدو يصل لمباراته الدولية رقم 200

وعزز كريستيانو رونالدو رقمه القياسي على صعيد المشاركات الدولية، ووصل إلى مباراته رقم 200 بقميص البرتغال، ليتم تكريمه قبل لقاء سلوفاكيا ومنحه جائزة تقديرية، كما احتفلت به الجماهير، ورفعت لافتة تحمل عبارة “CR 200”.

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