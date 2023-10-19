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القنوات الناقلة لـ مباراة التعاون ضد الاتحاد

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٩ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباراة التعاون ضد الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق الكرة السعودية غدًا، مباراة التعاون ضد الاتحاد وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

التعاون ضد الاتحاد

وتنطلق مباراة التعاون والاتحاد في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية حيث تقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

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وستنقل مباراة التعاون والاتحاد عبر قناتي SSC1 SD , SSC1 HD.

وقبل مباريات الغد، يتواجد الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة، التعاون ثانيًا برصيد 22 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 19 نقطة، الاتحاد رابعًا برصيد 19 نقطة، الأهلي خامسًا برصيد 19 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 17 نقطة، الاتفاق سابعًا برصيد 17 نقطة، الوحدة ثامنًا برصيد 13 نقطة، الفيحاء في المركز التاسع برصيد 11 نقطة، ضمك عاشرًا برصيد 10 نقاط، الخليج في المركز الـ11 برصيد 9 نقاط، الشباب في المركز الـ12 برصيد 9 نقاط، الرياض في المركز الـ13 برصيد 8 نقاط، الأخدود في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط، أبها في المركز الـ15 برصيد 7 نقاط، الطائي في المركز الـ16 برصيد 7 نقاط، الرائد في المركز الـ17 برصيد خمس نقاط، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 3 نقاط.

 

 

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