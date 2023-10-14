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في تصفيات يورو 2024

القنوات الناقلة لـ مباراة النرويج ضد إسبانيا

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباراة النرويج ضد إسبانيا
المواطن - فريق التحرير

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تُقام غدًا مباراة النرويج ضد إسبانيا، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.

النرويج ضد إسبانيا

وتنطلق المباراة غدًا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية في العاصمة النرويجية أوسلو كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH , L’EQUIPE TV , S SPORT 2 HD , DIEMA SPORT 3 HD.

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وفي مباريات الغد في تصفيات يورو 2024، ستلعب جورجيا ضد قبرص في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، وفي السابعة مساءً تُقام مباراتا ” التشيك ضد جزر فاروه” و ” سويسرا ضد روسيا البيضاء”.

وفي العاشرة إلا ربع تُلعب مباريات ” رومانيا ضد أندورا، النرويج وإسبانيا، بولندا ضد مولدوفا، تركيا ضد لاتفيا، ويلز ضد كرواتيا”.

إسبانيا ضد النرويج

نتيجة لقاء الجولة الأولى

وكان منتخبا النرويج وإسبانيا تقابلا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى في تصفيات يورو 2024، يوم 25 مارس الماضي، وفازت إسبانيا بثلاثية دون رد أحرزها كل من داني أولمو هدفًا وخوسيلو نجم ريال مدريد هدفين.

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