القنوات الناقلة لـ مباراة برشلونة ضد بلباو

يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية، اليوم مباراة برشلونة ضد بلباو وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

برشلونة ضد بلباو

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” لويس كومبانيس الأولمبي” معقل فريق برشلونة، كما يُنقل اللقاء عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , ITV 4 , PREMIER SPORTS 1 HD, DAZN LA LIGA, MAX SPORT 4 HD.

وكانت مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني انطلقت أول أمس الجمعة بفوز أوساسونا على غرناطة بنتيجة هدفين دون رد.

الجولة العاشرة

وفي مباريات الأمس، فاز ريال سوسيداد على ريال مايوركا بهدف دون رد، بينما تعادل خيتافي مع ريال بيتيس بهدف لكل فريق، وتعادل إشبيلية مع ريال مدريد بنتيجة هدف لكل فريق، بينما فاز أتلتيكو مدريد على سيلتا فيجو بثلاثية دون رد.

وفي مباريات اليوم، فاز رايو فاليكانو على لاس بالماس بهدف دون رد، بينما فاز جيرونا على ألميريا بخماسية مقابل هدفين.

وتُختتم مباريات اليوم في الجولة العاشرة، بمواجهتي ” فياريال ضد ديبورتيفو ألافيس” و ” برشلونة ضد بلباو”.