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في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي

القنوات الناقلة لـ مباراة شيفيلد ضد مانشستر يونايتد

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٨ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباراة شيفيلد ضد مانشستر يونايتد
المواطن - فريق التحرير

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تُختتم مباريات اليوم في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي بمباراة شيفيلد يونايتد ضد مانشستر يونايتد.

وتنطلق المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ” برامول لين” معقل فريق شيفيلد كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , DIEMA SPORT 2 HD , BEIN SPORTS HD 3 TR , ARENA SPORT 1 HD BIH , DAZN 1 ESPANA HD , SKY SPORTS MAIN EVENT UK.

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ترتيب مانشستر يونايتد

وقبل مباراة الليلة، يتواجد مانشستر يونايتد في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، أما نادي شيفيلد يونايتد فيتواجد في المركز الـ20 والأخير برصيد نقطة.

شيفيلد ضد مانشستر يونايتد - 1
لقاء سابق بين الفريقين

وكانت مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي انطلقت اليوم، بفوز ليفربول على إيفرتون بثنائية نظيفة، وفاز مانشستر سيتي على برايتون بثنائية لهدف، وفاز نيوكاسل يونايتد على كريستال بالاس برباعية دون رد، وتعادل نوتنغهام فورست مع لوتون تاون بهدفين لكل فريق، وفاز وولفرهامبتون على بورنموث بهدفين لهدف، وفاز برينتفورد على بيرنلي بثلاثية دون رد.

وتُقام حاليًا مواجهة تشيلسي ضد آرسنال بينما تُختتم مباريات اليوم بلقاء مان يونايتد لفريق شيفيلد.

وسوف يُسدل الستار على مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي غدًا بلقاء بين أستون فيلا ووست هام يونايتد يقام في السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

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