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في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي

القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية غدًا، مباراة مانشستر يونايتد أمام جاره مانشستر سيتي في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

وسوف تبدأ مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية وتُقام على ملعب “أولد ترافورد” معقل مانشستر يونايتد كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH, ARENA PREMIUM 1 HD BIH , BEIN SPORTS HD 3 TR.

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وقبل مباراة الغد، يتواجد مان يونايتد في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 21 نقطة.

مان يونايتد ضد السيتي

نتائج مباريات الجولة العاشرة

وكانت مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أمس الجمعة، بفوز توتنهام على كريستال بالاس بهدفين لهدف، وفي مباريات اليوم، فاز برينتفورد على تشيلسي بنتيجة هدفين دون رد، وفاز آرسنال على شيفيلد يونايتد بخماسية دون ردـ وفاز بورنموث على بيرنلي بهدفين لهدف، بينما تعادل وولفرهامبتون مع نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدفين لكل فريق.

وفي الغد، سيلعب وست هام يونايتد ضد إيفرتون في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، وفي تمام الخامسة مساءً تُقام مباريات ” أستون فيلا ضد لوتون تاون” و ” ليفربول ضد نوتنغهام فورست” و ” برايتون ضد فولهام”.

وقبل مواجهة مانشستر سيتي، كان نادي مانشستر يونايتد نجح في تحقيق أول فوز له في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على حساب فريق كوبنهاجن الدنماركي.

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