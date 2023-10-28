القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجولة الـ11 مايك بنس ينسحب من سباق الرئاسة الأمريكية 2024 خسارة الوحدة ضد الاتفاق في اللحظات الأخيرة سيول المخواة تملأ الأودية بعد هطول الأمطار الغزيرة 31 هدفًا تمنح النصر لقب الأقوى هجوميًا تعليق الدراسة الحضورية في العلا وظهران الجنوب ورجال ألمع الرئيس الفلسطيني يدعو لعقد قمة عربية طارئة حضور جماهيري قليل في مباراة الفيحاء ضد النصر الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الصين
يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية غدًا، مباراة مانشستر يونايتد أمام جاره مانشستر سيتي في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسوف تبدأ مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية وتُقام على ملعب “أولد ترافورد” معقل مانشستر يونايتد كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH, ARENA PREMIUM 1 HD BIH , BEIN SPORTS HD 3 TR.
وقبل مباراة الغد، يتواجد مان يونايتد في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 21 نقطة.
وكانت مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أمس الجمعة، بفوز توتنهام على كريستال بالاس بهدفين لهدف، وفي مباريات اليوم، فاز برينتفورد على تشيلسي بنتيجة هدفين دون رد، وفاز آرسنال على شيفيلد يونايتد بخماسية دون ردـ وفاز بورنموث على بيرنلي بهدفين لهدف، بينما تعادل وولفرهامبتون مع نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدفين لكل فريق.
وفي الغد، سيلعب وست هام يونايتد ضد إيفرتون في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، وفي تمام الخامسة مساءً تُقام مباريات ” أستون فيلا ضد لوتون تاون” و ” ليفربول ضد نوتنغهام فورست” و ” برايتون ضد فولهام”.
وقبل مواجهة مانشستر سيتي، كان نادي مانشستر يونايتد نجح في تحقيق أول فوز له في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على حساب فريق كوبنهاجن الدنماركي.