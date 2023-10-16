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تقام اليوم في الإمارات

القنوات الناقلة لـ مباراة مصر والجزائر

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٣ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباراة مصر والجزائر
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم العربية، اليوم مباراة مصر والجزائر الودية التي تُقام في الإمارات وذلك خلال فترة التوقف الدولي الحالية لشهر أكتوبر.

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مصر والجزائر

وستنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية على قناتي On Time Sports المصرية وأبو ظبي الرياضية.

المنتخب المصري ضد الجزائر - منتخب الجزائر

ملعب المباراة 

ويحتضن ملعب “هزاع بن زايد” في مدينة العين الإماراتية المباراة.

وقبل مواجهة الجزائر، كان منتخب مصر هزم منتخب زامبيا وديًا يوم الخميس الماضي بهدف.

وكان الشوط الأول شهد تعادلًا سلبيًّا، رغم استحواذ المنتخب المصري على الكرة، حيث قدم الثلاثي محمد النني نجم آرسنال الإنجليزي وطارق حامد لاعب ضمك وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري أداءً مميزًا في خط الوسط وسط غياب تام لخطورة اللاعب محمد صلاح.

وفي الشوط الثاني، وبعد محاولات قوية ومستمرة من المنتخب المصري، نجح الفراعنة في إحراز هدف الفوز الوحيد عبر اللاعب حمدي فتحي في الدقيقة الـ93 من ضربة رأسية، بعد عرضية متقنة من اللاعب أحمد سيد زيزو.

أما منتخب الجزائر ففاز وديًا يوم الخميس الماضي على منتخب الرأس الأخضر بخماسية.

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