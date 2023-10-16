مساند: إثبات القدرة المالية في طلب تأشيرة العمالة المنزلية لذوي الإعاقة سببان يدفعان النصر للتخلص من أوسبينا في يناير ضبط أردنية وباكستانية وبنجلاديشية مارسن التسول بالرياض القنوات الناقلة لـ مباراة مصر والجزائر بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جازان تلفزيون الصين: السعودية المنطقة الأكثر أهمية لمبادرة الحزام والطريق الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف إدارية وتقنية شاغرة مقتل مخرج سينمائي إيراني وزوجته.. قُطعت رأسه تروجينا ستكون وجهة فريدة لألعاب التزلج الشتوية لمدة أربعة مواسم إيقاف 176 مواطناً ومقيماً لتورطهم بتهم رشوة وغسل الأموال والتزوير
يترقب عشاق كرة القدم العربية، اليوم مباراة مصر والجزائر الودية التي تُقام في الإمارات وذلك خلال فترة التوقف الدولي الحالية لشهر أكتوبر.
وستنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية على قناتي On Time Sports المصرية وأبو ظبي الرياضية.
ويحتضن ملعب “هزاع بن زايد” في مدينة العين الإماراتية المباراة.
وقبل مواجهة الجزائر، كان منتخب مصر هزم منتخب زامبيا وديًا يوم الخميس الماضي بهدف.
وكان الشوط الأول شهد تعادلًا سلبيًّا، رغم استحواذ المنتخب المصري على الكرة، حيث قدم الثلاثي محمد النني نجم آرسنال الإنجليزي وطارق حامد لاعب ضمك وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري أداءً مميزًا في خط الوسط وسط غياب تام لخطورة اللاعب محمد صلاح.
وفي الشوط الثاني، وبعد محاولات قوية ومستمرة من المنتخب المصري، نجح الفراعنة في إحراز هدف الفوز الوحيد عبر اللاعب حمدي فتحي في الدقيقة الـ93 من ضربة رأسية، بعد عرضية متقنة من اللاعب أحمد سيد زيزو.
أما منتخب الجزائر ففاز وديًا يوم الخميس الماضي على منتخب الرأس الأخضر بخماسية.