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في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024

القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب البرتغال ضد سلوفاكيا

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥١ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب البرتغال ضد سلوفاكيا
المواطن - فريق التحرير

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يستعد منتخب البرتغال مساء اليوم، لمواجهة منتخب سلوفاكيا، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

منتخب البرتغال

وتقام المباراة اليوم في تمام العاشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت السعودية كما تنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 2 , SPORT TV 1 PORTUGAL , RTP 1 , ARENA SPORT 1 HD BIH , L’EQUIPE TV.

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وفي مباريات اليوم في تصفيات يورو 2024، تقام مواجهة إستونيا ضد أذربيجان في السابعة مساءً بتوقيت المملكة، بينما في تمام الساعة العاشرة إلا ربعًا مساءً تقام مباريات “هولندا ضد فرنسا، النمسا ضد بلجيكا، آيسلندا ضد لوكسمبورج، ليشتنشتاين ضد البوسنة والهرسك، إيرلندا ضد اليونان، البرتغال ضد سلوفاكيا”.

منتخب البرتغال
لاعبو برازيل أوروبا – المصدر @selecaoportugal

ويحتل منتخب “برازيل أوروبا” صدارة المجموعة العاشرة برصيد 18 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن منتخب سلوفاكيا صاحب المركز الثاني.

 

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