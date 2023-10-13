القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب البرتغال ضد سلوفاكيا

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يستعد منتخب البرتغال مساء اليوم، لمواجهة منتخب سلوفاكيا، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.
وتقام المباراة اليوم في تمام العاشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت السعودية كما تنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 2 , SPORT TV 1 PORTUGAL , RTP 1 , ARENA SPORT 1 HD BIH , L’EQUIPE TV.
وفي مباريات اليوم في تصفيات يورو 2024، تقام مواجهة إستونيا ضد أذربيجان في السابعة مساءً بتوقيت المملكة، بينما في تمام الساعة العاشرة إلا ربعًا مساءً تقام مباريات “هولندا ضد فرنسا، النمسا ضد بلجيكا، آيسلندا ضد لوكسمبورج، ليشتنشتاين ضد البوسنة والهرسك، إيرلندا ضد اليونان، البرتغال ضد سلوفاكيا”.
ويحتل منتخب “برازيل أوروبا” صدارة المجموعة العاشرة برصيد 18 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن منتخب سلوفاكيا صاحب المركز الثاني.