القنوات الناقلة لـ مباراة ميلان ضد يوفنتوس

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يترقب عشاق كرة القدم الإيطالية، مباراة ميلان ضد يوفنتوس التي تنطلق بعد قليل، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي.
المباراة تنطلق في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم بتوقيت المملكة كما تُعرض عبر قنوات AD SPORTS PREMIUM 1 , MATCH FOOTBALL 1 , MAX SPORT 3 HD , S SPORT 2 HD, SUPER SPORT FOOTBALL.
وكانت مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي انطلقت بداية من أمس بفوز نابولي على هيلاس فيرونا بثلاثية لهدف، بينما فاز إنتر ميلان على تورينو بثلاثية دون رد، وفاز لاتسيو على ساسولو بثنائية دون رد.
وفي مباريات اليوم، فاز روما على مونزا بهدف، وفاز بولونيا على فروسينوني بهدفين لهدف، بينما تعادل كالياري مع فريق ساليرنيتانا بنتيجة 2/ 2، وفاز أتالانتا على جنوى بثنائية دون رد.
وتُختتم مباريات اليوم في الجولة التاسعة بلقاء ميلان ويوفنتوس.