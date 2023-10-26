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في افتتاح الجولة الـ11

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم في دوري روشن

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٢ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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تُفتتح منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، مساء اليوم الخميس، بـ3 مواجهات، وسط صراع قوي للظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

مباريات الخميس في دوري روشن

وتبدأ مباريات الجولة الـ11 بمواجهتين عند الساعة السادسة مساء، حيث يلعب الخليج ضد التعاون على استاد الأمير محمد بن فهد، ويُلاقي ضمك نظيره الأخدود على ملعب نادي ضمك.

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وفي المواجهة الثالثة، يلعب الاتحاد ضد نظيره الحزم، عند الساعة التاسعة مساء، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

القنوات الناقلة

وتُنقل مباراة الخليج ضد التعاون على قنوات SSC EXTRA 1 SD , SSC EXTRA 1 HD , SHAHID VIP.

أما مباراة ضمك والأخدود فتُنقل عبر قنوات SSC EXTRA 2 HD , SSC EXTRA 2 SD , QQ SPORTS LIVE.

أما مباراة الاتحاد والحزم فسوف تُنقل عبر قنوات ssc 1 SD , SSC 1 HD.

 

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