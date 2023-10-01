Icon

القهوة السعودية .. طرق مختلفة للتحضير في كل منطقة والهوية واحدة Icon موقف كيسيه من المشاركة مع الأهلي ضد الاتحاد Icon حرائق أستراليا تخرج عن السيطرة وإجلاء مئات السكان Icon الديوان الملكي: وفاة الأميرة عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود Icon مدرب استقلال دوشنبه: النصر يمتلك هجومًا مرعبًا Icon معرض الرياض للكتاب يحتفي بسيرة صالح كامل في ركن من مكة وإليها Icon جورج تيميش يقود أبها خلفًا لـ تشيسلاف Icon لويس كاسترو: نلعب بأسلوب هجومي وهدفنا الفوز غدًا Icon وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير Icon وظائف شاغرة لدى مستشفيات القوات المسلحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الشمالية تكون على الحمصة الغامقة للبن

القهوة السعودية .. طرق مختلفة للتحضير في كل منطقة والهوية واحدة

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٦ مساءً
القهوة السعودية .. طرق مختلفة للتحضير في كل منطقة والهوية واحدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تتميز القهوة السعودية بطعمها المختلف، والذي مهما اختلف طريقة تحضيره تظل هويتها ثابتة راسخة تشير إلى الإرث السعودي العظيم.

طريقة تحضير القهوة في الوسطى

وتختلف عملية تحضير القهوة السعودية من منطقة إلى أخرى، المنطقة الوسطى مثلًا تعتمد على الحمصة المتوسطة مع القهوة، بالإضافة إلى استخدام الهيل والقرنفل والزعفران.

قد يهمّك أيضاً
وفاة الفنان محمد فريد .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته

وفاة الفنان محمد فريد .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته

تفعيل تقاطع طريق الملك عبد الله الدائري مع الأمير نايف بالأحساء

تفعيل تقاطع طريق الملك عبد الله الدائري مع الأمير نايف بالأحساء

عام القهوة السعودية عام القهوة السعودية

يتم تحضير القهوة في الوسطى يوضع الماء على النار حتى الغليان ومن ثم يضاف البن المطحون وبقية البهارات ما عدا الهيل، فيتم طبخها على نار متوسطة لمدة 17 دقيقة، ثم يضاف الهيل ويطبخ مع القهوة لمدة ما بين دقيقتين وثلاث دقائق، وترفع عن النار وتترك جانبًا لمدة دقيقتين فتكون جاهزة للشرب.

المنطقة الشمالية والقهوة

أما قهوة المنطقة الشمالية فتكون على الحمصة الغامقة للبن، ولا يضاف إليها سوى الهيل، إذ يوضع الماء على النار حتى الغليان ومن ثم يضاف البن المطحون ويترك المزيج على نار متوسطة لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة، وبعدها يضاف الهيل مع القهوة وتترك على النار لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق، وترفع القهوة عن النار وتترك جانبًا لمدة دقيقتين قبل احتسائها.

القهوة في الشرقية والغربية

وتتشابه القهوة في الشرقية مع مثيلتها في المنطقة الوسطى من حيث حمصة البن المتوسطة واستخدام الهيل والزعفران بدون القرنفل، ولكن في المنطقة الغربية يتم الاعتماد على حمصة البن المتوسطة مع الهيل والزعفران والمستكة، حيث يوضع الماء على النار حتى الغليان ويضاف البن المطحون وباقي البهارات باستثناء الهيل، وتترك على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة، ومن ثم يضاف الهيل ليطبخ مع القهوة قرابة 5 دقائق، ويتم رفعها عن النار وتركها لمدة دقيقتين قبل تقديمها.

عام القهوة السعودية

القهوة السعودية في الجنوبية

وفي الجنوبية، على عكس قهوة المنطقة الشمالية، تأتي القهوة معتمدة على حمصة البن الفاتحة، مع استخدام الزنجبيل والزعفران والقرفة المطحونة والشمر والقرنفل، فيضاف البن على الماء المغلي، وباقي البهارات ما عدا الهيل، حيث تطبخ على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة، ومن ثم يضاف الهيل ليطبخ مع المزيج لمدة 5 دقائق، وترفع عن النار لتترك دقيقتين فتكون بعد ذلك جاهزة للشرب.

وتحتفي دول العالم، ومن ضمنها السعودية، باليوم العالمي للقهوة، الذي يصادف الأول من شهر أكتوبر كل عام، بهدف تشجيع وزيادة الوعي ودعم المهتمين والمزارعين، خاصة فيما يتعلق بالجودة والشغف المصاحب لهذا المشروب، حيث كان أول تاريخ رسمي لهذا اليوم وافقت عليه المنظمة الدولية للقهوة “ICO” هو: 1 أكتوبر 2015م؛ وتعد القهوة أكثر مشروب استهلاكًا حول العالم.

يوم القهوة العالمي

الاحتفاء بـ اليوم العالمي للقهوة

وتُعد المملكة من أكثر دول العالم استهلاكًا للبن؛ مما يعزز العمل بشكل كبير على إكثار زراعة البن، وهو ما تعمل عليه وزارة البيئة والمياه والزراعة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الناتج المحلي مستقبلًا ورفع العائد الاقتصادي؛ للإسهام في رفع الناتج المحلي غير النفطي وفق خطط وأهداف رؤية المملكة 2030.

البن المخصص للقهوة السعودية

وهناك طقوس مختلفة في اختيار البن المخصص للقهوة السعودية، وتختلف درجات تحميصه من منطقة لأخرى، فهناك البن الهرري والقطمي والبرية وأشهرهم هو البن الأشقر، في حين يبدأ تحضير القهوة بإضافة البن إلى الماء وغليه على نار هادئة لمدة عشر دقائق، ويضاف حينها البهارات بحسب الذوق كالقرفة والزنجبيل والزعفران. وبعد ذلك تُسكب القهوة في الدلة ويضاف إليها المقدار المناسب من الهيل، ولا تقدم القهوة مباشرة بل تترك حتى تمتزج المكونات.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مشروع أزيان بريدة يطرح 185 فيلا بمساحات تصل 346 م
السعودية اليوم

مشروع أزيان بريدة يطرح 185 فيلا بمساحات...

السعودية اليوم
التعليم: احتفالات اليوم الوطني على مدار الأسبوع في كافة المدارس
السعودية اليوم

التعليم: احتفالات اليوم الوطني على مدار الأسبوع...

السعودية اليوم
إنقاذ طفلة سكاكا لأخيها يرسخ أهمية منصات التواصل في التعلم
السعودية اليوم

إنقاذ طفلة سكاكا لأخيها يرسخ أهمية منصات...

السعودية اليوم
مكارثي يعلن رسميًّا تأييد إجراءات عزل بايدن
العالم

مكارثي يعلن رسميًّا تأييد إجراءات عزل بايدن

العالم
ثلاثية تُهدي الفوز لـ آرسنال ضد مان يونايتد
الرياضة

ثلاثية تُهدي الفوز لـ آرسنال ضد مان...

الرياضة
مواطنون يطالبون بالقضاء على ظاهرة البخشيش: يجب أن توأد
السعودية اليوم

مواطنون يطالبون بالقضاء على ظاهرة البخشيش: يجب...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في العليان القابضة
وظائف

وظائف شاغرة في العليان القابضة

وظائف
درنة الليبية تستنجد
العالم

درنة الليبية تستنجد

العالم