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بعد إرسال خطاب الطلب لفيفا رسميًا

الكشف عن تفاصيل ملف ترشّح السعودية لاستضافة مونديال 2034 قريبًا

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٨ مساءً
الكشف عن تفاصيل ملف ترشّح السعودية لاستضافة مونديال 2034 قريبًا
المواطن - فريق التحرير

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يعتزم الاتحاد السعودي لكرة القدم، الكشف عن تفاصيل ملف ترشح السعودية لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034 قريبًا.

السعودية تكشف تفاصيل الملف قريبًا

وأعلن الاتحاد السعودي، اليوم الاثنين، عن إرسال خطاب طلب الترشح الرسمي لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”.

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ملاعب السعودية

وأشار الاتحاد السعودي في بيانه، إلى أن هذا الخطاب يُمثل تأكيدًا رسميًا على التزام السعودية بخوض عملية الترشح التي ينظمها “فيفا”، وذلك بعدما أعلنت، يوم 4 أكتوبر، عن نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034.

ومن جانبه، أكد حساب السعودية 2034 الرسمي على منصة “إكس”، أنه سيتم الكشف عن تفاصيل ملف الترشّح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 قريبًا، وأضاف: “معًا سنحقق حلمنا”.

كأس العالم 2034 في السعودية
كأس العالم – المصدر @Saudi2034WC

وجهة مميزة للبطولات العالمية

وتُعد الرياضة رافدًا أساسيًّا لنمو الاقتصاد وازدهاره، وتحرص السعودية على الاستثمار الأمثل في القطاع الرياضي من خلال العمل المستمر على تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وكرّست مكانتها كأحد أبرز الوجهات الرياضية العالمية، حيث استضافت أكثر من 50 حدثًا رياضيًّا دوليًّا منذ عام 2018، في مختلف الرياضات مثل كرة القدم، رياضة المحركات، الجولف، الرياضات الإلكترونية، التنس والفروسية.

وستستضيف خلال الفترة القادمة كأس العالم للأندية 2023، ونهائيات بطولة كأس آسيا 2027، وذلك بالإضافة إلى عدد من البطولات العالمية الكبرى في مختلف الألعاب.

كأس العالم للأندية 2023
كأس البطولة – المصدر @saudiFF

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