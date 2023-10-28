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في ختام منافسات الجولة الـ11

الكشف عن حكام مباريات اليوم بدوري روشن

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥١ مساءً
الكشف عن حكام مباريات اليوم بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في ختام منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

حكام مباريات اليوم

ويدير محمد الهويش، مباراة أبها والشباب في دوري روشن السعودي، ويساعده خلف الشمري وياسر السلطان، والحكم الرابع عبدالرحمن السلطان، ماجد الشمراني حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده بليغ آل رمضان.

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الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

ويقود طاقم يوناني بقيادة أنستاسيوس سيديروبولس، مباراة الفيحاء ضد النصر، ويساعده بوليكنوريس كوستاراس وديميترياديس لازاروس، الحكم الرابع تركي هشلان، حكم الفيديو أنخيلوس ليفانخيلو، ويساعده إبراهيم الدخيل.

وفي ختام مباريات الجولة الـ11، يقود خالد الطريس مباراة الوحدة والاتفاق، ويساعده عمر الجمل وهشام الرفاعي، ومشعل الشهري حكمًا رابعًا، عبدالله الخربوش حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سامي العرفج.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر @Ettifaq

ترتيب دوري روشن السعودي

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 29 نقطة، ثم التعاون 24 نقطة، يليه الفتح برصيد 23 نقطة، ثم النصر والأهلي بـ22 نقطة، والاتحاد سادسًا بـ21 نقطة.

ويحتل الاتفاق المركز السابع بـ17 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفيحاء، ثم ضمك بـ13 نقطة، بالتساوي مع الوحدة، يليه الشباب بـ12 نقطة، ثم الرياض 11 نقطة، يليه الخليج والطائي بـ10 نقاط، الأخدود بـ7 نقاط، بالتساوي مع أبها والحزم، ثم الرائد بـ5 نقاط.

الهلال في دوري روشن
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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